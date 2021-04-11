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11.04.2021 05:40
Рубрика: В мире

Трамп уверен в победе республиканца на выборах в США в 2024 году

Фото: AFP/MANDEL NGAN Фото: AFP/MANDEL NGAN
Фото: AFP/MANDEL NGAN

Экс-президент США Дональд Трамп уверен, что на выборах главы государства, которые состоятся в США в 2024 году, победу одержит кандидат от Республиканской партии. Об этом сообщает Reuters, ознакомившись с речью Трампа, с которой он выступит в субботу во Флориде.

Фото: AFP/SAUL LOEB
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Бывший хозяин Белого дома также уверен и в том, что в 2022 году республиканцы вернут под свой контроль палату представителей конгресса США и сенат. Трамп также заверяет, что поддержит республиканцев, которые будут претендовать на места в конгрессе США. При этом нет информации о том, будет ли сам Трамп вновь баллотироваться в президенты, пишет ТАСС.

Ранее экс-президент заявил, что намерен принять окончательное решение о возможности принять участие в президентской гонке после промежуточных выборов в стране, которые состоятся в 2022 году. "Согласно данным всех опросов, от меня хотят, чтобы я снова баллотировался. Но мы посмотрим, мы подумаем", - отметил Трамп, подчеркнув, что намерен сосредоточиться на поддержке республиканцев, которые претендуют на места в палате представителей конгресса США.

В мире США Дональд Трамп

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