Трамп уверен в победе республиканца на выборах в США в 2024 году

Экс-президент США Дональд Трамп уверен, что на выборах главы государства, которые состоятся в США в 2024 году, победу одержит кандидат от Республиканской партии. Об этом сообщает Reuters, ознакомившись с речью Трампа, с которой он выступит в субботу во Флориде.

Бывший хозяин Белого дома также уверен и в том, что в 2022 году республиканцы вернут под свой контроль палату представителей конгресса США и сенат. Трамп также заверяет, что поддержит республиканцев, которые будут претендовать на места в конгрессе США. При этом нет информации о том, будет ли сам Трамп вновь баллотироваться в президенты, пишет ТАСС.

Ранее экс-президент заявил, что намерен принять окончательное решение о возможности принять участие в президентской гонке после промежуточных выборов в стране, которые состоятся в 2022 году. "Согласно данным всех опросов, от меня хотят, чтобы я снова баллотировался. Но мы посмотрим, мы подумаем", - отметил Трамп, подчеркнув, что намерен сосредоточиться на поддержке республиканцев, которые претендуют на места в палате представителей конгресса США.