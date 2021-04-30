Диетолог рассказала о правилах приема пищи после Великого поста

После окончания Великого поста верующим, соблюдавшим строгую диету, требуется с осторожностью переходить на обычный рацион питания и не увлекаться высококалорийными праздничными блюдами. Ведь за семь недель воздержания от жирной пищи организм перестроился и особенно чувствителен к перееданию.

Как сообщила KP.RU диетолог Людмила Денисенко, при переедании организм человека теряет все, что было приобретено во время воздержания.

"Нарушается работа печени, желудка, в теле мы чувствуем страшную тяжесть, и легкое благодатное состояние уходит. Получается, что сами себя наказываем: вместо праздничной радости приобретаем неприятные ощущения", - сказала врач.

Диетолог советует при разговлении на Пасху кушать не более двух-трех яиц. Так как сваренные вкрутую яйца - это тяжелая пища, которая после долгого воздержания может спровоцировать обострение гастрита и даже язвы желудка.

"Повремените с обильным мясным и жирным рыбным столом хотя бы неделю. В день ешьте не больше 100-150 грамм мяса птицы или рыбы. И лучше, если они будут приготовлены на пару или в духовке", - советует эксперт.

В первое время жирную рыбу можно заменить более "легкими" сортами: треска, минтай, навага, судак. Сладости и торты со сливочным кремом - это тоже слишком тяжелая пища для организма после растительной пищи. Даже чизкейк и обычный молочный шоколад.

Рекомендуется также ограничить и алкоголь: максимум - 100 граммов кагора в праздник. Зато воды и морсов можно пить в большом количестве, так организм проще переносит переход с растительной к белковой пище.

Неумеренность после поста легко могут спровоцировать обострение гастрита, панкреатита, холецистита, колита, язвы и прочих болезней. Поэтому, если вы плохо себя чувствуете, лучше обратитесь к врачу.