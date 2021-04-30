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30.04.2021 15:07
Рубрика: Экономика

Эксперты назвали главные экономические опасения россиян в 2021 году

Текст: Елена Манукиян
Опасения большинства россиян в 2021 году связаны с потерей работы, следует из исследования, проведенного институтом социальной политики Высшей школы экономики. Так ответили 37% опрошенных граждан. Еще 21% связывают свои переживания с возможными невыплатами заработной платы, а 14% - возможного сокращения заработков. Около 17% россиян волнует рост цен на ежедневные покупки.

Эксперты отмечают, что гораздо реже людей беспокоят экономические угрозы долгосрочного характера. Например, обесценивание денежных сбережений (4%), собственности (2%), рост цен на запланированные дорогостоящие приобретения (2%).

Фото: РИА Новости
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В исследовании также говорится, что наибольшие беспокойства у тех граждан, которые заняты в секторе малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых. Именно они сложнее всего пережили последствия локдауна в 2020 году. При этом самым трудным был второй квартал, когда применялись наиболее жесткие карантинные меры. Реальные располагаемые денежные доходы населения в этот период снизились почти на 8 процентов. Во втором полугодии, после снятия основных карантинных мер, они начали расти, и к концу года составили 98,3% от уровня четвертого квартала 2019 года или 35361 рублей в месяц.

Всего различные меры поддержки для смягчения его последствий в 2020 году получили около 40% россиян. При этом на социальную поддержку семей с детьми было направлено 569,3 млрд рублей, стимулирующие выплаты медикам и госслужащим, работающим с COVID19, - 231,7 млрд рублей, специальные социальные выплаты, включая выплаты безработным, - 155,5 млрд руб. Каждый пятый респондент из числа воспользовавшихся какими-либо видами социальной поддержки сообщил об улучшении материального положения (21%). Среди тех, кто не получал такой помощи, об улучшении говорил только один из десяти (12%).

Экономика

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