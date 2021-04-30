Эндокринолог объяснила, как похудеть, не отказывая себе в еде

Проблемы с лишним весом чаще всего бывают у людей, которые привыкли быстро есть и насыщаться за счет сигнала от перерастянутого едой желудка.

Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова порекомендовала снизить скорость, с которой вы едите пищу. Предположительно, следует жевать каждый кусок 33 раза. Но жевательных движений может быть и меньше (или больше) - главное, чтобы во рту пища превращалась в кашицу. В этом случае человек получает два весомых плюса. Первый - насыщается относительно небольшим количеством пищи, второй - "очень помогает своему пищеварению", отметила доктор.

По ее словам, тяжесть в желудке может быть как раз спровоцирована пропуском важного этапа переваривания пищи, которое начинается еще во рту.

"Кроме того, когда мы тщательно жуем и быстрее насыщаемся, нам требуется меньше калорий - есть шанс приятно похудеть", - считает кандидат медицинских наук. Также важно не только медленно жевать пищу, но в таком же темпе пить воду. "Вы сильно улучшите свое состояние", - заключила врач.