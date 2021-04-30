Еврокомиссия обвинила Apple в новом нарушении антимонопольных норм ЕС

Американская корпорация Apple нарушает антимонопольное законодательство ЕС, препятствуя свободной конкуренции на рынке Евросоюза в области музыкальных приложений. Об этом говорится в распространенном Еврокомиссией сообщении.

Как отмечается, компания Apple злоупотребляет своим доминирующим положением по распространению приложений для потоковой передачи музыки через свой App Store. За это ей может грозить штраф в размере 10% ее годового дохода.

По оценкам ЕК, система оплаты музыкального стриминга в приложении App Store "завышает расходы конкурирующих стриминговых платформ за счет комиссии в 30%, которую Apple берет с конкурентов за стриминг их контента". Еврокомиссия выразила обеспокоенность тем, что Apple не дает возможности разработчикам приложений проинформировать пользователей об альтернативных возможностях, тем самым лишая последних права воспользоваться более дешевыми услугами.

Расследование в отношении Apple было начато в 2019 году после обращения шведской стриминговой платформы Spotify.

Ранее Еврокомиссия уже накладывала многомиллиардные штрафы на американские компании за нарушение европейского антимонопольного законодательства. Их были вынуждены выплатить Microsoft, Google, Amazon. Apple также признавали виновной в уклонении от налогов и потребовали от нее вернуть 13 миллиардов евро, однако компании удалось добиться отмены этого решения в суде.