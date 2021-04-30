Французские военные предстанут перед судом за письмо о "гражданской войне"

По меньшей мере 18 французских военных, подписавших открытое письмо с предупреждением об опасности "гражданской войны" во Франции и необходимости бороться с "опасностями" "исламизма" и "антирасизма", столкнутся с военными санкциями на фоне ожесточенного спора между правительством и ультраправыми.

В открытом письме, опубликованном правым журналом Valeurs Actuelles, содержалось предупреждение Елисейскому дворцу об "опасностях" "исламизма и полчищ из пригорода" и обвинение в адрес антирасистских групп в разжигании "ненависти между общинами" за счет их поддержки сноса статуй французских деятелей колониальных времен, уточняет Guardian.

В письме, среди подписантов которого оказались бывший командующий Иностранным легионом Кристиан Пикемаль, а также многие сотни старших офицеров и других военнослужащих разных родов войск, в том числе генералы и целый ряд отставных военных, говорилось, что "слабая" политика правительства приведет к хаосу, требующему "вмешательства наших товарищей на действительной службе в опасную миссию по защите наших цивилизационных ценностей". Письмо было опубликовано на прошлой неделе по случаю 60-летия неудавшегося государственного переворота генералами, выступавшими против предоставления Францией независимости Алжиру.

Это обращение вызвало критику как слева, так и справа, и было охарактеризовано левой ежедневной газетой Libération как "призыв к мятежу". Начальник штаба вооруженных сил генерал Франсуа Лекуантр сказал, что каждый солдат предстанет перед высшим военным советом и может быть "исключен со службы" или "немедленно отправлен в отставку". Эрве Гранжан, официальный представитель министерства обороны, заявил, что, "открыто критикуя правительство или призывая товарищей взяться за оружие на национальной территории", подписавшие письмо лица явно нарушили военные правила. Министры заявили, что подписавшие обращение являются "изолированным и неуместным меньшинством в вооруженных силах Франции".

Письмо, отмечают источники, вызвало сильный гнев французского правительства, тем более что лидер ультраправых Марин Ле Пен заявила, что понимает настроения возмущенных военных, и призвала подписавших документ поддержать ее политику и ее заявку на президентский пост во Франции в 2022 году. Опрос соцслужбы Harris Interactive, проведенный в четверг для LCI TV, показал, что 58% французов согласны с настроениями, изложенными в письме.

Ле Пен начала свою президентскую кампанию и уже стала продвигать предвыборные тезисы в СМИ, намного опередив кандидатов от основных правых и левых партий и движений, которые еще не определились со своими кандидатами. Опросы в настоящее время показывают, что лидер "Национального объединения" способна выйти во второй тур выборов, выступив против президента Эмманюэля Макрона, который победил ее в 2017 году.

Правительство использовало скандал с военными для нападок на Ле Пен, которая десять лет пытается избавиться от имиджа главы ультраправой партии и значительно расширить базу своей электоральной поддержки. Правительство заявило, что, высказывая симпатию лицам, подписавшими письмо, Ле Пен показала себя "опасной фигурой, не отличавшейся от безумной репутации партии при ее отце", бывшем десантнике Жане-Мари Ле Пене.

Министр внутренних дел Жерар Дарманин сказал, что Марин Ле Пен явно "сохранила вкус своего отца к звуку походных ботинок". Позже Ле Пен рассказала радио France Info, что, разделяя настроения военных патриотов Франции, страдающей от "беззакония, преступности, ненависти к себе и неприятию патриотизма нашими лидерами", она согласилась с тем, что "эти проблемы могут быть решены только с помощью политики". Ее племянница Марион Марешаль, популярный молодой политик среди крайне правых, заявила в четверг, что не считает открытое письмо призывом к восстанию, и добавила: "Я думаю, что нам нужны солдаты в публичных дебатах".