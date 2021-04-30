Главный редактор "Дождя" объявил об увольнении журналиста Лобкова

Журналист Павел Лобков отстранен от эфира телеканала "Дождь", компания начала процесс расторжения трудового соглашения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного редактора СМИ Тихона Дзядко.

Причиной стали "неоднократные оскорбления коллег", уточнил Дзядко в своем Telegram-канале.

"Я знаю, что у Павла есть своя аудитория, которая ждет его в эфире, но я также знаю, что никакой талант и профессионализм не могут быть основанием для унижения людей", - написал он.

По словам главного редактора, администрация "Дождя" уже обсуждает с Лобковым условия расторжения контракта.

"Часть зрителей канала не будет согласна с таким решением и не останется удовлетворена таким объяснением, но в данной ситуации - это единственно возможное решение", - добавил Дзядко.