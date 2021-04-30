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30.04.2021 17:04
Рубрика: Культура

Главный редактор журнала "КиноРепортер" подвела итоги ММКФ-2021

В Москве раздали главные призы 43-го Московского международного кинофестиваля.
Фото: Предоставлено пресс-службой журнала "КиноРепортер". Фотограф Г.Авраменко Фото: Предоставлено пресс-службой журнала "КиноРепортер". Фотограф Г.Авраменко
Фото: Предоставлено пресс-службой журнала "КиноРепортер". Фотограф Г.Авраменко

Главный приз - "Золотой Святой Георгий" - достался румынской сатирической драме "#засранка" режиссера Андрея Хуцуляка. "Серебряного Святого Георгия" за режиссуру получил Алексей Федорченко за свой фильм "Последняя "Милая Болгария".

Фото: Предоставлено пресс-службой IPQuorum
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Специального приза жюри удостоилась немецкая комедия ужасов "Кровопийцы". Подводя итоги 43-го ММКФ, киноэксперт, основатель и главный редактор журнала "КиноРепортер" Мария Лемешева отметила, что сразу несколько картин стали яркими событиями фестиваля, причем не только те, что были представлены в конкурсной программе:

"Одна из самых громких премьер фестиваля - блокбастер Тимура Бекмамбетова "Девятаев". Это первоклассная военная драма с яркими актерскими работами Алексея Филимонова, Евгения Серзина, Тимофея Трибунцева и, конечно же, исполнителя главной роли Павла Прилучного. Две новые картины российских мастеров авторского кино - драма Александра Миндадзе "Паркет" и детектив-мистерия "Последняя "Милая Болгария" - имеют тяжелую творческую судьбу, поскольку режиссеры с трудом нашли деньги на производство.

"Паркет", показанный во внеконкурсной программе "8 ½ фильмов", исследует запутанные отношения трех людей 40+, которых объединяет не только оставшаяся в прошлом личная связь, но и страсть к танцам. Любовный треугольник - тема, которую Александр Миндадзе исследовал еще в сценариях к фильмам Александра Абдрашитова. В "Паркете" он взглянул на, казалось бы, избитую тему под таким углом, который удивит даже искушенного зрителя.

"Последняя "Милая Болгария" - экранизация автобиографической книги Михаила Зощенко "Перед восходом солнца". "Милая Болгария" - название сорта яблок, который в 1943 году выводит главный герой картины. Эти яблоки, как вишневый сад у Чехова, символизируют старую Россию - ту самую, о которой ностальгировал Зощенко в своих рукописях и дневниках.

Фильмом закрытия ММКФ стал завораживающий не только песнями и танцами, но и изобразительными приемами французско-финский киномюзикл "Кафе моей памяти" - дебют режиссера из Хельсинки Вальто Бальцара. Балтийское побережье Финляндии показано в нем как романтичный французский портовый городок из знаменитого киномюзикла 60-х "Шербурские зонтики". Фильм Бальцара - не ремейк, а скорее удачная попытка снять картину в духе классического образца. Фильм "#засранка", победивший на ММКФ, - едкая сатира на социальные сети, которые влияют на людей гораздо сильнее, чем здравый смысл. Румынское кино про интернет в тренде - совсем недавно в Берлине победила еще одна драма о слитом в сеть порно. Но лучший фильм ММКФ-2021, на мой взгляд, использует более нестандартные и при этом изящные художественные приемы, исследуя проблему интернет-буллинга".

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