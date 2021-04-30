ГМИИ имени А.С.Пушкина предложил расширить круг учредителей премии

Объявление финалистов "Инновации" не единственная новость, связанная с государственной премией современного искусства. Директор ГМИИ имени А.С.Пушкина Марина Лошак сообщила об изменениях, которые ждут премию в будущем году. Как известно, с 2020 года ГЦСИ вошел в ГМИИ имени А.С.Пушкина. Премия "Инновация", созданная ГЦСИ и Федеральным агентством по культуре и кинематографии и первый раз врученная в 2007 году, также перешла под крыло Пушкинского музея.

Как сказала Марина Лошак, "общенациональная премия в области современного искусства должна быть делом не одного музея, но многих, и поэтому крайне важно именно сегодня инициировать объединение профессионального сообщества для ее проведения". Поэтому в преддверии приема заявок на "Инновацию" 2022 года музей предложил стать соорганизатором конкурса ряду российских музеев и некоммерческих институций. Так, в обсуждении будущей структуры премии (номинации, выбор экспертного совета и жюри) примут участие Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей, Московский музей современного искусства (ММОМА), Мультимедиа Арт Музей, Москва (МАММ), Музей современного искусства "Гараж", Фонд V-A-C, Музей современного искусства PERMM, Музейный центр "Площадь Мира" (Красноярск) и ЦВЗ "Манеж" (Санкт-Петербург).

Прямая речь

Марина Лошак, директора ГМИИ имени А.С.Пушкина

Чем вызвано решение расширить список институций, участвующих в работе "Инновации"?

Марина Лошак: Как только мы объединились с ГЦСИ, естественно, премия "Инновация" стала частью нашей ответственности. Но мне кажется, что один музей, даже самый замечательный, не может отвечать за государственную премию в области современного искусства.

На мой взгляд, очень важно сейчас, когда намечается серьезный государственный разворот в сторону современного искусства, чтобы стратегическим развитием премии занималось профессиональное сообщество. Логично, чтобы в судьбе "Инновации" участвовали музеи и институции, которые показывают, любят и знают современное искусство.

Поэтому Пушкинский предложил обсудить структуру премии и принципы ее работы музейщикам, кураторам, искусствоведам. В частности, нашу идею поддержали Государственный Эрмитаж, Третьяковская галерея, Русский музей, V-A-C, "Гараж", ЦВЗ "Манеж" в Петербурге, Московский музей современного искусства, Мультимедиа Арт Музей, Москва, Красноярский музей современного искусства и Пермский музей современного искусства.

С Министерство культуры я тоже провела предварительные консультации.

Прямая речь

Анна Гор, Нижний Новгород, Арсенал

Анна Марковна, Вы вместе с Ольгой Лопуховой и Любовью Сапрыкиной стояли у истоков создания ГЦСИ. В том числе и премии "Инновации". Сегодня премия претерпевает изменения. Вы могли бы это прокомментировать?

Анна Гор: Если меняется искусство, то премия в области этого искусства не может оставаться неизменной. Она должна отслеживать художественные процессы. Мы должны изобрести, как это можно сделать. Изобрести их можно, если знаешь мировой опыт. Мы сейчас собираемся изучить премии в области современного искусства в других странах. Обсудим, какие задачи стоят перед премией в России.

Мы только что обсуждали с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, что в новом изводе "Инновация" будет обязательно паблик арт. У нас не было такой номинации. Но паблик арт - важная часть визуального облика современного города, равно как и часть современного искусства.

Другая очевидная тенденция - перформативное искусство сливается в объятиях с изобразительным искусством. Это тоже новый вызов. Надо думать, как оформить изменения, что и с чем можно сравнивать.

Экспертный совет выбирает работы в шорт-лист в семи номинациях. Кто сегодня выбирает Экспертный совет?

Анна Гор: Организаторы премии. Это коллегиальное решение, которое принимает Пушкинский музей. Плюс Нижний Новгород может влиять как организатор выставки и церемонии награждения.

В прошлом году в ситуации локдауна жюри приняло решение присудить премию всем номинантам. Пандемия продолжается. Может ли, на Ваш взгляд, такое решение повториться?

Анна Гор: Думаю, что нет. В прошлом году в состав жюри премии были приглашены в основном зарубежные эксперты, кураторы, руководители музеев. Из-за пандемии они не смогли приехать и вынуждены были оценивать работы дистанционно. Фактически только Ольга Шишко имела возможность приехать из Москвы в Нижний Новгород и посмотреть работы, что называется, живьем. В результате члены жюри решили, что не могут выбирать лучшую работу только по описанию и фотографии на экране компьютера. Но в трудной ситуации они хотели поддержать художников. Поэтому они пошли на такой необычный шаг.

В этом году, скорее всего, члены жюри будут в основном из России. Они, надеюсь, смогут приехать и посмотреть выставку в Арсенале. И, скорее всего, они выберут одного победителя в каждой номинации. Но я за них, естественно, говорить не могу.

Насколько полон список музеев, приглашенных для переустройства "Инновации"?

Анна Гор: Возможно, он расширится. Чем больше игроков, тем больше разных мнений мы можем учесть.