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30.04.2021 10:05
Рубрика: В мире

Греция продлила ограничение на въезд не более 4 тысяч россиян в неделю

Текст: Юрий Когалов
Фото: EPA/SIMELA PANTZARTZI Фото: EPA/SIMELA PANTZARTZI
Фото: EPA/SIMELA PANTZARTZI

Власти Греции продлили до 14 мая разрешение на въезд не более 4 тысяч граждан РФ в неделю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный вестник, где сегодня было опубликовано это решение.

Фото: EPA-EFE/DIMITRIS TOSIDIS
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Отмечается, что обязательный 7-дневный карантин не будет действовать для тех путешественников, кто предъявит отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус (сделанный за 72 часа до прибытия) и свидетельство о вакцинации на английском языке (завершить ее необходимо не менее чем за две недели до въезда в Грецию). Эти документы нужно будет предъявлять представителям Генерального секретариата гражданской защиты Греции и Национальной организации общественного здравоохранения, которые отвечают за проведение медицинского контроля в аэропортах. Впрочем, как уточняет РИА Новости, даже при этих бумагах в аэропорту прилета может быть сделан выборочный тест на COVID-19.

Также от граждан РФ требуется за день до прибытия в Грецию заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в стране. Авиакомпании должны проверить ее наличие перед посадкой.

Напомним, в сентябре 2020 года власти Греции разрешили пускать в страну не более 500 россиян, в марте квота увеличивалась до 4 тысяч человек, неделю назад был расширен список аэропортов, которые могут принимать рейсы из России. Сейчас в нем значатся в аэропорты Афин, Салоник, Ираклиона и Ханьи (остров Крит), островов Керкира (Корфу), Родоса, Коса, Миконоса, Санторина.

Как заявил во время визита в Москву министр туризма Греции Харис Теохарис, с середины мая Греция намерена принимать всех россиян. С 15 мая также будут отменены ограничения на поездки между регионами.

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