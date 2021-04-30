Иностранным кинематографистам заплатят за съемки в России

В России запускают программу рибейтов - зарубежные создатели кино смогут компенсировать часть расходов на съемки, произведенные в России. Российский экспортный центр (РЭЦ) начал прием заявок, который продлится до 31 мая 2021 года.

"Запуск программы рибейтов даст импульс развитию нового вида бизнеса - продакшн-сервис на экспорт, в частности, привлечению российских специалистов и компаний для съемок зарубежных фильмов и сериалов. Одновременно она создаст базу для нового направления внутреннего и въездного туризма - кинотуризм (туры по местам натурных съемок)", - сказал замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев.

Компенсация по программе будет предоставляться российским организациям кинематографии - до 40% от затрат на производство аудиовизуальной продукции иностранными кино- или анимационными компаниями на территории нашей страны.

"Иностранные кинопроизводители смогут возместить часть своих расходов на съемочный процесс в России, при условии, что наймут локального подрядчика для сервисных работ", - пояснила глава РЭЦ Вероника Никишина.

Программа реализуется совместно РЭЦ и Минэкономразвития в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Ежегодное финансирование рибейтов составит 100 млн рублей до 2024 года. Отбором заявок займется Экспертный совет.