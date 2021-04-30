Итальянским школьникам предложат "продленку" на все лето

Грядущие летние каникулы обещают быть для учеников итальянских школ и лицеев чрезвычайно насыщенными и познавательными. Они смогут насладиться столь недостающим сегодня общением друг с другом, продолжая посещать родные учебные заведения вплоть до начала сентября.

Специально для подрастающего поколения власти Италии разработали так называемый "Школьный план на лето", выделив под него весьма крупную сумму в 510 миллионов евро. Большая часть этих средств будет направлена в южные регионы страны.

Пойти на этот беспрецедентный шаг их вынудила пандемия и те разрушительные последствия, которые она оказала на систему образования. За счет этой инициативы планируется ликвидировать пробел в знаниях и в "социализации", полученные в процессе многомесячного дистанционного обучения. Огромное количество школьников, главным образом учащихся старших классов, были вынуждены провести учебный год на удаленке, вдали от учителей и сверстников, один на один с компьютером и весьма некачественной интернет-связью. В результате у многих из них появились проблемы не только с успеваемостью, но и серьезные "барьеры" психологического характера, вплоть до боязни выходить из дома. Не меньший стресс перенесли ученики младших классов, которые были вынуждены сидеть за одноместной партой на протяжении 8 часов в день (включая физкультуру), без возможности выйти из класса даже на перемену.

"Мы намерены использовать летний период, чтобы перебросить "мостик" к грядущему учебному году. Нам необходимо вернуть школе ее былое место в обществе путем восстановления межличностных отношений и приобретения новых навыков", - пояснил глава министерства образования Италии Патрицио Бианки.

Разработанная экспертами программа будет разделена на три модуля. В июне школьникам предложат участие в различных лабораториях на открытом воздухе и групповые занятия. В июле - начале августа ученики смогут заняться углубленно спортом, музыкой, искусством, в том числе благодаря участию в турнирах и походам с преподавателями по музеям и археологическим раскопкам, а также смогут погрузиться в мир цифровых технологий и робототехники. В сентябре же школьникам помогут подготовиться к новому учебного году, который обычно стартует после 15-го числа.

Как уточнили в Минобразования, участие в проекте является добровольным. Для того, чтобы подтвердить интерес к "летней продленке", родители должны уже сейчас позаботиться о том, чтобы записать свое чадо через специальное приложение на смартфоне или заполнить онлайн-форму на сайте мэрии города, в котором проживает ученик.