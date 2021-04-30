Как россияне планируют провести майские праздники

Около 40% россиян собираются провести майские праздники за городом или на даче. Об этом говорится в исследовании, проведенном сервисом "Яндекс.Объявления".

Больше трети опрошенных (38,5%) намерены остаться в городе, 4% собираются отправиться в путешествие по России, еще 1% планируют уехать за границу.

Из тех, кто хочет уехать за город, половина намерены провести время на природе. 36,6% опрошенных планируют посвятить майские праздники работе в саду и огороде, 26,3% - самообразованию и просмотру фильмов, 15,2% - занятиям фитнесом, йогой и медитациями. Рыбалка и охота пользуются меньшим спросом - за нее высказались 11,6% респондентов.

Большинство участников опроса заявили, что увеличение числа праздничных дней никак не повлияло на их планы. Только четверть респондентов незначительно их скорректировали, еще 6% - поменяли кардинально.