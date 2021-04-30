Как в условиях кризиса "Нижнекамскнефтехим" создавал новые производства и уникальные марки продукции

Минувший 2020 год выдался непростым для экономики - лихорадило не только малый и средний бизнес, но и промышленных гигантов. Одна из крупнейших нефтехимических компаний Европы - ПАО "Нижнекамскнефтехим", - входящее в группу компаний "ТАИФ", достойно справилась с этими испытаниями. Вопреки всем трудностям предприятие продолжило реализацию масштабных инвестиционных проектов и расширило ассортимент выпускаемой продукции.

Увеличивая марочный ассортимент

Локдауны, закрытые границы, неимоверные сложности при передвижении по миру грузов и специалистов - в такой атмосфере прошел 2020 год. На фоне экономического спада на мировом рынке снизился спрос на каучук. В результате ПАО "Нижнекамскнефтехим" столкнулось с проблемой перепроизводства продукции. Однако принятые руководством компании антикризисные меры сняли напряженность.

Кроме того, в 2020 году нефтехимики подошли к финальной стадии значимого проекта - созданию производства дивинил-стирольного синтетического каучука (ДССК) пятого поколения (бутадиен-стирольный каучук растворной полимеризации) мощностью 60 тысяч тонн в год. В январе 2021 года здесь в тестовом режиме выпустили первый брикет ДССК. Момент для компании исторический - отныне "Нижнекамскнефтехим" стал производителем всей линейки каучуков, необходимых для шинной промышленности.

К новому каучуку производители шин проявляют особое внимание, поскольку ДССК обеспечивает лучшее сцепление с мокрой дорогой, что повышает безопасность езды. Такие шины обладают низким уровнем шума при движении и экономят топливо из-за низкого сопротивления качению. ДССК также является основой для производства экологически чистых "зеленых" шин.

На новом производстве ДССК в марте 2021 года были также выпущены две новые марки термоэластопластов (ТЭП): SBS-330L (линейный) и SBS-330B (разветвленный). Это полимерные гранулы, которые одновременно обладают свойствами эластомеров и пластиков. Главные достоинства материала: высокая механическая прочность, возможность переделки и многократной переработки без вреда для окружающей среды.

Товары из ТЭП безопасны и долговечны. Они нашли широкое применение в многочисленных отраслях народного хозяйства, таких как производство кровельных материалов и дорожных битумов, ударопрочных пластических масс, обувных подошвенных материалов, антикоррозионных покрытий, адгезивов, кабельной продукции, искусственной кожи и т.д.

Кризис не помешал расширению марочного ассортимента продукции. Еще одна новинка - высокомолекулярный оксиэтилированный продукт Н-ПЭГ-2400, предназначенный для производства суперпластификаторов, бетонных смесей пятого поколения.

Были также разработаны новые марки сополимера пропилена с этиленом, линейного полиэтилена низкой плотности, обладающие высокой молекулярной массой, высокими механическими свойствами, высокой прочностью, эластичностью, жесткостью и низким содержанием гелей. Новые марки проходят омологацию у переработчиков.

Нефтехимики разработали новые марки бутадиеновых и бутадиен-стирольных каучуков. Так, литиевый полибутадиен марки СКД-777 превосходит импортные каучуки по ряду ключевых характеристик. Он отличается более высоким сцеплением с мокрой дорогой, низким сопротивлением качению и износостойкостью. СКД-777 применяют в рецептуре протекторных резиновых смесей при производстве легковых и легкогрузовых шин летнего и всесезонного ассортимента.

Ведущие производители автомобильных шин по результатам тестирования опытного каучука дали ему высокую оценку. Потребителям отправили опытно-промышленные партии СКД-777 для изготовления шин и проведения дорожных испытаний.

Строительство нового олефинового комплекса ЭП-600 даст импульс для создания и развития множества производств в России

Масштабная стройка

Объективные сложности, возникшие в 2020 году из-за пандемии, сохраняются и поныне. Однако, несмотря на трудности, в ПАО "Нижнекамскнефтехим" за год было произведено 2,4 миллиона тонн товарной продукции, а выручка составила 148 миллиардов рублей.

Компания продолжает реализацию масштабной инвестиционной программы строительства нового олефинового комплекса, собственной теплоэлектростанции, производства ДССК. Стратегические проекты станут настоящим катализатором развития региона и его социальной инфраструктуры. Новые производства "Нижнекамскнефтехима" создадут в общей сложности более двух тысяч рабочих мест с достойным уровнем заработной платы.

В модернизацию, техперевооружение и реконструкцию, а также в создание новых производств в 2020 году вложено более 60 миллиардов рублей с НДС. Руководство компании исходило из стратегических интересов.

Полным ходом идет строительство нового олефинового комплекса ЭП-600. Этот главный инвестиционный проект ПАО "Нижнекамскнефтехим" должен дать импульс созданию и развитию множества производств по выпуску конечных товаров в Татарстане и России.

О значимости этого проекта говорит тот факт, что он включен в Долгосрочную стратегию развития химического и нефтехимического комплекса Российской Федерации до 2030 года и в перечень приоритетных инвестиционных проектов Приволжского федерального округа. Его реализация приведет к созданию новой добавленной стоимости, повысит экономическую стабильность предприятия, а вместе с этим рост отчислений в бюджеты всех уровней.

В 2017 году на Петербургском международном экономическом форуме между немецкой транснациональной химической компанией Linde AG и Группой компаний ТАИФ был подписан меморандум о стратегическом сотрудничестве на период до 2025 года с общей суммой инвестиций до 12 миллиардов евро.

Чуть позже ПАО "Нижнекамскнефтехим" и Linde AG заключили контракты на реализацию первого этапа олефинового комплекса - строительство завода мощностью 600 тысяч тонн в год. К реализации проекта были привлечены иностранные инвестиции в размере 807 млн евро с привлечением средств консорциума из пяти немецких банков.

На начало апреля 2021 года на строительной площадке нового олефинового комплекса забито около 27 тысяч свай, принято и залито 62 тысячи кубометров бетона, поставлено 18,5 тысячи тонн металлоконструкций, установлено на фундаменты 183 единицы оборудования.

Металлоконструкции поставляют 26 заводов-изготовителей, из которых 18 - предприятия Республики Татарстан. На строительно-монтажных работах на площадке задействовано 2,5 тысячи человек. Это работники генерального подрядчика, турецкой компании "Гемонт" и сотрудники 18 строительных татарстанских компаний.

На новом этиленовом комплексе будет создано 630 постоянных рабочих мест. Его запуск увеличит выработку целевых продуктов, в первую очередь пластиков и каучуков, с высокой добавленной стоимостью, а также положительно отразится на импортозамещении этой номенклатурной продукции.

Запуск комплекса запланирован на июнь 2023 года. После сдачи в эксплуатацию комплекс должен перерабатывать около 1,8 млн тонн нафты в год с получением 600 тысяч тонн этилена, 273 тысяч тонн пропилена и прочей нефтехимической продукции.

При этом новый комплекс будет максимально экологичным. За счет применения современного оборудования выбросы по сравнению с аналогичными производствами будут значительно ниже. А закрытая система водооборота, включающая локальные очистные сооружения, минимизирует нагрузку на водную среду.

Несмотря на работу в условиях пандемии, компания продолжила реализацию еще одного стратегического проекта. Это строительство собственной теплоэлектростанции ПГУ-ТЭС мощностью 495 МВт. Она предназначена для утилизации продуктов переработки попутных нефтяных газов и одновременной выработки электрической энергии для энергообеспечения действующих и новых производств ПАО "Нижнекамскнефтехим".

На действующих и строящихся площадках НКНХ выполнением строительных и ремонтных работ заняты более 150 организаций Республики Татарстан. А это означает, что компания создает благополучие не только для своих работников, но и для огромного количества жителей республики.

По мнению руководства республики, благодаря ПАО "Нижнекамскнефтехим" эти организации создают базу для налоговых платежей в бюджет Татарстана.

Компания продолжает реализацию масштабной инвестиционной программы строительства нового олефинового комплекса ДССК. Фото: Пресс-служба ПАО "Нижнекамскнефтехим"

Вклад в защиту экологии региона

Приоритетное направление работы ПАО "Нижнекамскнефтехим" - обеспечение экологической безопасности. В 2020 году была завершена реализация четвертой экологической программы, рассчитанной на 2014-2020 годы. Важнейшие проекты последних лет - реконструкция биологических очистных сооружений (БОС) и строительство нового 15-километрового коллектора промливневых стоков. Это обошлось компании более чем в три миллиарда рублей.

С пуском нового коллектора в 2020 году была исключена угроза попадания стоков в почву и водоемы, обеспечена надежность транспортировки стоков с промплощадки до очистных сооружений. Проведенная реконструкция позволила улучшить качественный состав химзагрязненного стока, поступающего в дальнейшем на биологическую очистку, а также очистку загрязненного воздуха до уровня нормативных требований. Всего в 2020 году было выполнено 61 природоохранное мероприятие, объем финансирования которых составил 828,1 миллиона рублей.

По итогам года компания стала победителем XVI Всероссийского конкурса "Лидер природоохранной деятельности в России-2020" сразу в двух номинациях: "За экологическую ответственность" и "Лучшее экологически ответственное градообразующее предприятие". Нефтехимики уверены, что полученный в 2020 году опыт позволит и дальше решать текущие задачи и успешно реализовывать масштабные планы.

Невзирая на падение мировой экономики из-за пандемии, предприятие не утратило темпов строительства инвестиционных проектов развития и не допустило нарушений по принятым кредитным обязательствам. Своевременная реализация перспективных планов развития еще более укрепит позиции "Нижнекамскнефтехима", создавая прочный фундамент для дальнейшего развития компании и нефтехимической отрасли России в целом.

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