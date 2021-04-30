Китай запустил основной модуль космической станции "Тяньхэ"

"Основной модуль "Тяньхэ" будет действовать как центр управления и контроля космической станции "Тяньгун" (Небесный дворец). Кроме того, основной модуль может стыковаться с двумя или тремя космическими кораблями", - пояснил Бай Линьхоу, заместитель главного конструктора космической станции Китайской академии космических технологий (CAST) Китайской корпорации аэрокосмической науки и технологий (CASC).

Общая длина корпуса "Тяньхэ" - 16,6 метра, максимальный диаметр - 4,2 метра, а взлетная масса - 22,5 тонны. Это самый крупный космический аппарат, разработанный Китаем. Космическая станция будет иметь Т-образную форму с основным модулем в центре и лабораторными капсулами с каждой стороны. Каждый модуль будет весить более 20 тонн. При стыковке станции с пилотируемыми или грузовыми космическими аппаратами ее вес может достигать почти 100 тонн. Станция будет работать на низкой околоземной орбите на высоте от 340 до 450 километров. Проектный срок службы составит 10 лет, но, по мнению экспертов, она может прослужить более 15 лет при надлежащем техническом обслуживании и ремонте.

"Наша цель - освоение технологий по монтажу, эксплуатации и обслуживанию крупногабаритных космических аппаратов на орбите, и мы стремимся превратить космическую станцию "Тяньгун" в космическую лабораторию государственного уровня, поддерживающую длительное пребывание космонавтов и осуществление крупномасштабных научных, технологических и прикладных экспериментов, - сообщил Бай Линьхоу. - Ожидается, что станция также внесет свой вклад в мирное освоение и использование космических ресурсов посредством международного сотрудничества, а также позволит накопить технологии и опыт для будущих исследований глубокого космоса Китаем".