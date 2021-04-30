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30.04.2021 16:07

Китайская космическая станция станет "общим домом" на орбите

Как уже сообщала информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", 29 апреля в Китае был успешно запущен основной модуль будущей космической станции. Ракета-носитель "Чанчжэн-5B Y2" с модулем "Тяньхэ" стартовала с космодрома Вэньчан с острова Хайнань в 11:23 по пекинскому времени, что ознаменовало старт сборки новой космической станции.
В космической отрасли Китай достиг впечатляющих результатов. Фото: Медиакорпорация Китая В космической отрасли Китай достиг впечатляющих результатов. Фото: Медиакорпорация Китая
В космической отрасли Китай достиг впечатляющих результатов. Фото: Медиакорпорация Китая

Китай определил план развития пилотируемой космонавтики в три этапа еще в 1992 году. В план включены запуск ракеты-носителя с космонавтом на борту, разработка ряда ключевых технологий для создания космической станции и ее создания в целях разрешения таких вопросов, как долгосрочная поддержка работы станции и практическое использование ресурсов космоса. Запуск модуля "Тяньхэ" прошел в контексте реализации третьего этапа плана.

В прошлом Китай был исключен из "клуба" участников Международной космической станции, всем руководили только США. Немало политиков на Западе, считая космос фронтом конкурентной борьбы или же будущей гонки вооружений, всеми силами сдерживали развитие китайской космонавтики.

Но в этой ситуации Китай тоже не медлил. Пекин добился ряда достижений в лунной миссии, программе зондирования Марса, создании спутниковой навигационной системы "Бэйдоу", проведении запусков ракет-носителей "Чанчжэн" и др.

На этот раз Китай сделал важный шаг в создании постоянной космической станции, которая также имеет большое значение для всего мира. Международная космическая станция находится на орбите уже десятки лет, может быть, будет выведена из эксплуатации в период с 2024 по 2028 годы. Тогда китайская космическая станция, наверное, будет единственной космической станцией для всего мира.

Китай неизменно придерживается принципов мирного использования космоса, равенства, взаимной выгоды и общего развития, постарается превратить свою космическую станцию в открытую платформу для научно-технического сотрудничества и обменов, ориентированную на все международное сообщество.

Следует отметить, что в ходе сотрудничества в космонавтике Китай намерен в полной мере обеспечить интересы развивающихся стран, которым не хватает технологий и средств, Китай предоставит им возможности для изучения космоса и проведения прикладных экспериментов. С этой точки зрения китайская космическая станция станет "космическим домом" для развивающегося мира.

В будущем весь мир получит открытую и динамично развивающуюся платформу для международного сотрудничества в космонавтике, которая действительно станет "общим домом" в космосе для всего человечества.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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