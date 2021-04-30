Курц предложил Путину провести встречу с Байденом в Вене

Канцлер Австрии позвонил российскому президенту. Лидеры обсудили борьбу с коронавирусом, двусторонние и международные темы. Владимир Путин пояснил подходы к урегулированию внутриукраинского кризиса и подчеркнул неприемлемость вмешательства извне в дела Беларуси. Себастиан Курц подтвердил свое участие в Петербургском международном экономическом форуме в видеоформате и предложил рассмотреть Вену как место российско-американского саммита.

Лидеры рассмотрели вопросы российско-австрийских отношений, включая взаимодействие в борьбе с распространением коронавируса и перспективы активизации работы различных механизмов двустороннего сотрудничества, сообщили в пресс-службе Кремля.

Курц попросил рассказать о подходах России к урегулированию внутриукраинского кризиса. Путин согласился и подчеркнул необходимость полного и безусловного выполнения Киевом Минских соглашений. Во время обсуждения ситуации вокруг Беларуси он отметил неприемлемость вмешательства извне во внутренние дела этой страны. Затрагивался и вопрос о блогере Алексее Навальном.

Курц поблагодарил за переданное ему ранее приглашение на ПМЭФ, который пройдет в июне, и подтвердил участие в видеоформате в основном пленарном заседании в качестве одного из главных гостей.

Канцлер предложил рассмотреть кандидатуру Вены как места возможной российско-американской встречи на высшем уровне, если стороны договорятся о ее проведении.