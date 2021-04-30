Мезенцев принял участие в запуске "Ласточки" по маршруту Москва-Минск

В пятницу, 30 апреля, в 16.00 с девятого пути Белорусского вокзала российской столицы в Минск впервые отправилась скоростная электричка "Ласточка". Зеркально из Минска точно такая же "Ласточка" выехала в Москву. На перроне двух вокзалов в режиме телемоста состоялась торжественная церемония запуска. В ней приняли участие министр транспорта РФ Виталий Савельев и министр транспорта и коммуникаций РБ Алексей Авраменко, Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, глава ОАО "РЖД" Олег Белозеров и начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов, а также советник-посланник Посольства РФ в Республике Беларусь Петр Фролов, заместитель руководителя Представительства Постоянного комитета Союзного государства в городе Минске Владимир Жевняк.

- Сегодня у нас знаменательный день, мы отправляем нашу "Ласточку". Наши два братских государства связывают узы дружбы, и мы очень рады, что открываем движение Москва-Минск на этом прекрасном поезде, - открывая церемонию заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев. Он подчеркнул, что поезд полностью сделан на российских заводах и выразил надежду, что он понравится пассажирам.

Министр транспорта и коммуникаций РБ Алексей Авраменко заметил, что все очень долго ждали этого события.

- К сожалению, прошлый год прошел в условиях пандемии, мы с марта фактически остановили железнодорожное сообщение и сегодня шаг за шагом, благодаря кропотливой совместной работе с министерством транспорта РФ, запускаем новый формат железнодорожного сообщения, и с этих минут Москва и Минск станут гораздо ближе, - отметил Алексей Авраменко. - Я думаю, что этот поезд должен пользоваться популярностью у наших пассажиров, тем более что сегодня, безусловно, не хватает нам авиационного и железнодорожного сообщения.

Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев подчеркнул, что Беларусь и Россия становятся ближе.

- Ближе становятся тысячи людей, которые в этот сложный ковидный период не смогли осуществить свои производственные планы, личные дела. Кто-то не доехал до мест лечения, отдыха, учебы, и вот сегодня очень весомый, мощный шаг позволяет сблизить людей, открыть им новые возможности решения собственных задач, - отметил Дмитрий Мезенцев. - Мы сегодня говорим о том, что те люди, которые первыми поедут в этом поезде, наверное, по-своему счастливы, потому что они поедут по новой дороге, которую проложили "Российские железные дороги" и белорусская "Чугунка".

Госсекретарь отметил значимость того, что ласточка произведена на производственных мощностях машиностроительных и транспортных предприятий России.

- Но мы также знаем, насколько сильна и мощна кооперация промпредприятий двух наших стран. И мы видим, как последовательно идут интеграционные процессы, и вот этот день сегодня - это тоже определенный, очень значимый, весомый вклад не только одного дня, - подчеркнул Дмитрий Мезенцев. - Это огромная работа, которая делает нас ближе, которая сплачивает людей - миллионы россиян, миллионы белорусов, и мы помним слова наших лидеров о том, что у нас единое Отечество - от Бреста до Владивостока. И это Отечество связывают "Российские железные дороги" и белорусская "Чугунка". В добрый путь, хорошего взаимодействия! И только что мы разговаривали с пассажирами первой "Ласточки", у всех очень доброе настроение, что называется, "от мала до велика". И пусть это доброе настроение будет в преддверии особого для нас дня Победы и в той системе отношений, которую определяет президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко.

Глава ОАО "РЖД" Олег Белозеров поблагодарил всех тех, кто готовился и работал для того, чтобы этот праздник состоялся.

- Я хотел бы поблагодарить министерство транспорта наших стран за согласование всех документов, наших строителей, наших железнодорожников, поскольку необходимо было улучшить ту систему, которой мы до этого пользовались, - подчеркнул Олег Белозеров. - Поезд идет быстрее, комфортнее. Один из показателей для нас - это продажа билетов. Могу сказать, что все билеты на первую "Ласточку" были проданы в течение трех с небольших часов - уникальный продукт. Уверен, что он будет развиваться, и наши страны станут еще намного ближе друг к другу.

По словам начальника Белорусской железной дороги Владимира Морозова, данный проект является очередным примером эффективного взаимодействия двух железнодорожных компаний по развитию международных пассажирских перевозок. Он выразил уверенность, что сегодняшнее событие послужит импульсом для реализации новых интересных проектов Белорусской железной дороги и ОАО "РЖД".

- Символично, что мы реализуем наш совместный проект в год 150-летия открытия регулярного пассажирского сообщения по маршруту Москва-Брест, - отметил Владимир Морозов. - Мы будем отмечать эту дату в ноябре текущего года, но по этому проекту я хочу сказать спасибо всем нашим железнодорожникам, всем машиностроителям, всем тем, кто принимал участие в реализации проекта.

Ежедневно между столицами России и Беларуси будут курсировать по два рейса "Ласточек" по зеркальному расписанию: отправление из Москвы и из Минска в 6.20 и прибытие в 13.10 (с остановкой в Орше и Смоленске), отправление в 16.00 и прибытие в 22.55 (с остановкой в Орше, Смоленске и Вязьме), соответственно. Время в пути составит менее 7 часов.

Перевозки будут осуществляться составами "Ласточка" в комплектации "Премиум" в пятивагонном исполнении. В составе поезда предусмотрено 349 мест для сидения, 12 из которых - бизнес-класса. Пассажирам будут предложены 3 класса обслуживания: бизнес-класс, эконом и базовый классы.

В поезде имеется возможность перевозки лиц с ограниченными физическими возможностями. Для них предусмотрены подъемники для инвалидных колясок, а также специализированные места с креплением для колясок и кнопкой вызова проводника.

В вагоне №1 (базовый класс) предусмотрена возможность проезда пассажиров с домашними животными.

Поезд оснащен системой климат-контроля с функцией обеззараживания воздуха, энергосберегающим светодиодным освещением, экологическими туалетными комнатами, санитайзерами, а также информационным табло. В салоне установлены кулеры с питьевой водой, имеются розетки для зарядки мобильных устройств.