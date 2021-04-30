Международные эксперты проконсультировали детей с заболеваниями почек

В НМИЦ здоровья детей проведена серия расширенных телеконсилиумов с привлечением зарубежных экспертов, специализирующихся на помощи детям с тяжелыми заболеваниями почек. Об этом сообщили сегодня в Министерстве здравоохранения России.

Маленьких пациентов, которые проходят сейчас лечение в НМИЦ здоровья детей, консультировали ведущие специалисты отечественных и зарубежных клиник в области детской трансплантологии - НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова, Российской детской клинической больницы, а также Университетской клиники Хельсинки. Все эти медицинские учреждения имеют самые высокие отдаленные результаты трансплантаций почек детям.

В числе прочих специалистов экстра-класса в консилиуме принял участие профессор Тимо Янукаинен (Timo Jahnukainen) - заведующий отделением нефрологии и трансплантации органов Нового детского госпиталя университетской клиники Хельсинки - лидера в лечении детей с врожденным нефротическим синдромом, в том числе трансплантации почек этим детям. Университетская клиника показывает лучшие результаты трансплантации в Европе.

Консилиум выработал единые рекомендации по терапии детей, нуждающихся в трансплантации почек.

"Серия очных и телемедицинских консилиумов будет продолжена, все дети получат необходимое лечение", - подчеркивается в сообщении Минздрава.