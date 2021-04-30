Новости

На отдельных участках киргизско-таджикской границы возобновилась стрельба 11:08
Twitter должен до 15 мая пересмотреть свою работу в России 11:06
На Южном Урале начнут штрафовать за нарушение правил эвакуации машин 11:05
Международный документальный фильм о Большом театре снимут к концу 2021 года 11:01
Путин направил соболезнования в связи с гибелью людей в Израиле 10:43
Южноуральские "чернобыльцы" получат материальную помощь 10:35
Мошенники захватили землю завода в Люберцах 10:35
В Челябинске в канун Дня Победы откроют "Стену памяти" 10:19
Банкир назвал три табу при выдаче ипотеки 10:06
Греция продлила ограничение на въезд не более 4 тысяч россиян в неделю 10:05
Из-под обвала на мурманском руднике достали двух человек 10:04
В пятницу в столице может быть поставлен рекорд по осадкам 10:03
Росморречфлот: Россия не вводила ограничений в Керченском проливе 10:01
В конфликте на границе с Таджикистаном погибли трое военных Киргизии 09:57
В Бразилии от коронавируса умерли 400 тысяч человек 09:37
В результате перестрелки на киргизско-таджикской границе погибли 20 человек 09:31
Иностранным кинематографистам заплатят за съемки в России 09:19
Назван простой способ ускорить работу смартфона 08:45
Под Астраханью три человека погибли в лобовом ДТП 08:43
При обрушении на мурманском горно-обогатительном комбинате погиб человек 08:29
Прирост случаев COVID-19 в Индии за сутки установил новый рекорд 07:53
СМИ: Минздрав разработал новые правила медосмотра водителей 07:52
В Нью-Йорке полиция отказалась от использования роботов-собак 07:41
Во Франции впервые выявлен индийский штамм коронавируса 06:57
CNN: Трамп возобновит в мае митинги в поддержку республиканцев 06:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Какие спортивные трансляции смотреть с 30 апреля по 3 мая на ТВ
Какие спортивные трансляции смотреть с 30 апреля по 3 мая на ТВ
Как изменятся правила воинского учета
Как изменятся правила воинского учета
30.04.2021 11:01
Рубрика: Культура

Международный документальный фильм о Большом театре снимут к концу 2021 года

Текст: Сусанна Альперина
Фото: Пресс-служба Большого театра Фото: Пресс-служба Большого театра
Фото: Пресс-служба Большого театра

Готовится новый международный полнометражный документальный фильм, посвященный жизни современного Большого театра. Работа над ним стартовала в сентябре 2020 года, она продлится в течение целого года в стенах театра. Еще на этапе сценария проект вызвал огромный интерес у зарубежных телеканалов, уже к началу съемок права на показ ленты приобрел немецко-французский канал Arte.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Большой театр объявил о творческих планах

Проектом занимается международная команда: российская Star Media, Первый канал и онлайн-кинотеатр KION в копродукции с ведущей немецкой кинокомпанией в области документалистики Kinescope Film. Режиссер - Анастасия Попова, она же - соавтор сценария вместе с Мариной Бандиленко. Оператор-постановщик - Александр Кипер. Фильм будет готов к декабрю 2021 года.

В релизе, присланном в "РГ, рассказывается о том, что в течение полного театрального сезона съемочная группа фильма будет день за днем, месяц за месяцем наблюдать, как протекает жизнь Большого. Это съемка "подсматривающей" камерой, наблюдение за рабочими моментами максимально деликатное. Зрители увидят классы, репетиции, прогоны, прослушивания, путь артиста к "партии мечты" и кропотливую работу над сложным образом. Напомним, что шестисерийный документальный фильм о Большом театре уже снял итальянский режиссер Марк Франкетти. Его работа называлась "Большой Вавилон" и выходила несколько лет назад. Художественный фильм "Большой" снял режиссер Валерий Тодоровский, премьера картины состоялась в Большом театре. Об обоих проектах писала "РГ".

Лейтмотивом сюжета новой картины станет движение к сцене Большого: движение артиста, замысла, декораций. Это и работа над сольной партией, и ввод в спектакль, и создание новой постановки, и подготовка к премьере.

Фильм покажет не только артистов, но и тех, кто традиционно скрыт от зрителей: работников сцены, музыкантов, руководство и других людей театра. В коллективе ГАБТ (Государственного академического Большого театра России) - свыше 3 тысяч специалистов.

Николай Сергеев, один из продюсеров будущего фильма, название которого пока неизвестно, говорит о картине следующее: "Истории наших героев будут развиваться на фоне исключительных событий, происходящих сегодня в мире. До этого года никогда в своей истории театр не останавливал работу, никогда артисты Большого не выступали перед фактически пустым залом. Но пандемия внесла свои коррективы. Теперь задача театра - справиться с внешними вызовами. И мы увидим первыми, как он преодолевает эти трудности".

Культура Театр Музыкальный театр Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

Путин направил соболезнования в связи с гибелью людей в Израиле
СМИ: Минздрав разработал новые правила медосмотра водителей
Посольство: Россияне не пострадали на границе Киргизии и Таджикистана
Во Франции впервые выявлен индийский штамм коронавируса
РФПИ готов судиться с бразильским регулятором из-за клеветы на "Спутник V"
Какие премьеры и неожиданные зрелища ожидают россиян в мае
Фестиваль "Нашествие" впервые переезжает под Серпухов