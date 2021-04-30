Международный документальный фильм о Большом театре снимут к концу 2021 года

Готовится новый международный полнометражный документальный фильм, посвященный жизни современного Большого театра. Работа над ним стартовала в сентябре 2020 года, она продлится в течение целого года в стенах театра. Еще на этапе сценария проект вызвал огромный интерес у зарубежных телеканалов, уже к началу съемок права на показ ленты приобрел немецко-французский канал Arte.

Проектом занимается международная команда: российская Star Media, Первый канал и онлайн-кинотеатр KION в копродукции с ведущей немецкой кинокомпанией в области документалистики Kinescope Film. Режиссер - Анастасия Попова, она же - соавтор сценария вместе с Мариной Бандиленко. Оператор-постановщик - Александр Кипер. Фильм будет готов к декабрю 2021 года.

В релизе, присланном в "РГ, рассказывается о том, что в течение полного театрального сезона съемочная группа фильма будет день за днем, месяц за месяцем наблюдать, как протекает жизнь Большого. Это съемка "подсматривающей" камерой, наблюдение за рабочими моментами максимально деликатное. Зрители увидят классы, репетиции, прогоны, прослушивания, путь артиста к "партии мечты" и кропотливую работу над сложным образом. Напомним, что шестисерийный документальный фильм о Большом театре уже снял итальянский режиссер Марк Франкетти. Его работа называлась "Большой Вавилон" и выходила несколько лет назад. Художественный фильм "Большой" снял режиссер Валерий Тодоровский, премьера картины состоялась в Большом театре. Об обоих проектах писала "РГ".

Лейтмотивом сюжета новой картины станет движение к сцене Большого: движение артиста, замысла, декораций. Это и работа над сольной партией, и ввод в спектакль, и создание новой постановки, и подготовка к премьере.

Фильм покажет не только артистов, но и тех, кто традиционно скрыт от зрителей: работников сцены, музыкантов, руководство и других людей театра. В коллективе ГАБТ (Государственного академического Большого театра России) - свыше 3 тысяч специалистов.

Николай Сергеев, один из продюсеров будущего фильма, название которого пока неизвестно, говорит о картине следующее: "Истории наших героев будут развиваться на фоне исключительных событий, происходящих сегодня в мире. До этого года никогда в своей истории театр не останавливал работу, никогда артисты Большого не выступали перед фактически пустым залом. Но пандемия внесла свои коррективы. Теперь задача театра - справиться с внешними вызовами. И мы увидим первыми, как он преодолевает эти трудности".