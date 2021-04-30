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Microsoft готовит новую Windows 10. Чем она хороша

Текст:   Антон Благовещенский
30.04.2021,  
13:04

Корпорация Microsoft ведет работу над большим обновлением Windows 10, в которой пользователей ждет ряд важных изменений.

Так, например, владельцам компьютеров станет доступен так называемый экорежим, позволяющий сэкономить заряд аккумулятора. Экорежим, который будет доступен в диспетчере задач, поможет высвободить ресурсы за счет выгрузки из памяти неактуальных процессов и ограничить "прожорливость" приложений.

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Кроме того, изменения затронут дизайн и интерфейс, который получит название Sun Valley. Он будет доступен пользователям осенью - вероятнее всего, в октябре 2021 года.

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