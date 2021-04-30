МИД РФ объяснил сокращение услуг посольства США нежеланием работать

Министерство иностранных дел России объяснило решение американского посольства урезать перечень консульских услуг нежеланием работать. Официально заявленная причина - сокращение "местного персонала".

"Проще было бы сказать: не умеем и не хотим работать. Также следует напомнить, что и до этого визовое обслуживание осуществлялось с многомесячными задержками, а ожидание "интервью" у американского консула составляло до года", - сообщается на странице МИД РФ в Facebook.

Кроме того, отмечается, что "ничто не препятствует Вашингтону доукомплектовать штат своего Посольства в Москве". Из 455 человек квоты 280 мест сейчас занято лицами с американскими дипломатическими и служебными паспортами, так что восполнить нехватку персонала для возобновления полноценной работы не будет большой проблемой.