Минстрой предлагает изменить порядок обеспечения жильем льготников

Изменить порядок закупок жилья для госнужд предлагает Минстрой. Ведомство разработало проект документа о признании утратившими силу нескольких постановлений правительства.

В 2011 году было принято постановление о предельной стоимости квадратного метра жилплощади. С тех пор, говорится в пояснительной записке к документу, произошли изменения в законодательстве о закупках для госнужд. Однако для закупок жилья применяется прежнее постановление.

Из-за этого торги на приобретение жилья объявляются по заниженной начальной цене, что приводит к отсутствию участников торгов и неэффективному выполнению программ, предусматривающих обеспечение граждан жильем.

Вместе с тем, расчет и утверждение показателей предельной стоимости метра осуществляются в целях, не связанных с закупками жилья. Норматив стоимости "квадрата" общей площади жилья по РФ и показатели средней рыночной стоимости квадратного метра по регионам применяются для расчета социальных выплат на приобретение жилья.

При этом размер этих показателей, как правило, ниже средней рыночной стоимости жилья, отмечают разработчики документа. В связи с этим нередко возникает необходимость принятия правительством индивидуальных решений о превышении предельной стоимости. Это особенно актуально при приобретении жилья для сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих на территории Дальневосточного и Крымского федеральных округов.

Постановление утратило свою актуальность и в дальнейшем необходимо применять вместо него закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", считают в Минстрое.

Предлагаемые изменения не повлияют на количественные показатели по обеспечению жильем различных категорий граждан, подчеркивают в ведомстве. При обеспечении жильем детей-сирот, жителей аварийных домов, инвалидов стоимость квадратного метра используется исключительно для определения объема межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.