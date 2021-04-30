Мишустин выделил 4,7 млрд на продление туристического кешбэка

Премьер-министр Михаил Мишустин выделил еще 4,7 миллиарда рублей на финансирование программы туристического кешбэка. Текущий ее этап стартовал 18 марта и продлится по поручению президента до конца года.

Механизм поддержки внутреннего туризма предусматривает возврат 20 процентов стоимости путешествия по России, но не более 20 тысяч рублей. Оплату необходимо совершать картой "Мир", на которую в течение пяти дней автоматически начисляется кешбэк.

Программа была запущена в прошлом году. За все время действия ей воспользовались около одного миллиона человек. Им вернули порядка четырех миллиардов рублей.