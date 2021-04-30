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30.04.2021 21:42
Рубрика: Власть

Мишустин выделил 4,7 млрд на продление туристического кешбэка

Текст: Владимир Кузьмин
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Премьер-министр Михаил Мишустин выделил еще 4,7 миллиарда рублей на финансирование программы туристического кешбэка. Текущий ее этап стартовал 18 марта и продлится по поручению президента до конца года.

Фото: Александр Пирагис/ РИА Новости
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Механизм поддержки внутреннего туризма предусматривает возврат 20 процентов стоимости путешествия по России, но не более 20 тысяч рублей. Оплату необходимо совершать картой "Мир", на которую в течение пяти дней автоматически начисляется кешбэк.

Программа была запущена в прошлом году. За все время действия ей воспользовались около одного миллиона человек. Им вернули порядка четырех миллиардов рублей.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Председатель Правительства Развитие туризма в России

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