На "Евровидение" не допустят зрителей не из Евросоюза

Причем в решение этого вопроса вмешалось правительство Нидерландов, заявившее, что "конкурс песни "Евровидение"-2021 в Роттердаме может проводиться с ограниченной аудиторией при строгих условиях, обеспечивающих здоровье и безопасность фанатов, команды, прессы и участников".

Решено, что на каждый концерт в Роттердаме (то бишь два полуфинала и финал, а также репетиции) будет допущено не более 3 500 зрителей. Это примерно 20% от общей вместимости стадиона Ahoy Arena, где пройдет конкурс-2021. При этом попасть в зал смогут только те, кто приобрел билеты еще в прошлом году - на "Евровидение"-2020 (прошедшее из-за пандемии без конкурсной программы и зрителей).

А все участники, сотрудники и зрители обязаны придерживаться строгих протоколов по охране здоровья и безопасности, установленных правительством Нидерландов в рамках программы мероприятий Fieldlab. То есть, все они должны быть готовы пройти онлайн-опрос о своем самочувствии уже на Ahoy Arena. И предъявить по первому же требованию отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 24 часов до их визита на концерт.

А через пять дней после этого мероприятия их попросят бесплатно пройти повторное тестирование. При этом в зале теперь не будет танцевального партера, а только сидячие места, позволяющие соблюсти социальное дистанцирование.

Будут введены и временные интервалы для разных секторов для входа перед началом и выхода по окончании концерта (примерно, как на футбольных матчах в российской РПЛ). При этом во время посещения общественных мест (например, туалета) необходимо будет надевать маску.

Ну и самая неприятная новость: посетить конкурс смогут в первую очередь граждане Нидерландов. И только некоторое количество иностранных зрителей из стран ЕС. Из этого можно сделать вывод, что зрителей из других стран, в частности, Австралии, России, Беларуси, Азербайджана, Украины и других, на этом конкурсе, похоже, не ждут.

Напомним, что "Евровидение"-2021 пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая.