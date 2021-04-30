Национальные театры России создадут Ассоциацию

На онлайн-конференции национальных театров художественный руководитель Национального драматического театра России (Александринского театра) Валерий Фокин инициировал создание Ассоциации национальных театров России. Конференция собрала художественных руководителей и директоров более 20 театральных коллективов из разных республик нашей страны.

Сегодня общая ситуация многочисленных, самобытных национальных театров России требует серьезного подхода. Им нужна помощь, поддержка, внимание. Ситуация для создания Ассоциации не просто сформировалась, она, как говорили на встрече, созрела.

Александринский театр взял на себя централизованную деятельность по подготовке уставных документов. Предложений по формированию содержательной и организационной части ждут от всех участников. Учредительную конференцию Ассоциации национальных театров России планируется провести уже в ноябре 2021 года, в программе - работы театральной секции Санкт-Петербургского Международного культурного форума.

Вопрос о необходимости создания организации внимательной к процессу развития и жизни национальных театров России, и что самое главное, способной оказывать серьезную профессиональную помощь, возникает не впервые. В частности, эта тема отчетливо звучала уже на Международной театральной олимпиаде 2019 года в Санкт-Петербурге, где была представлена специальная программа национальных театров России.

За создание Ассоциации национальных театров России конференция высказалась единогласно.

Художественный руководитель, директор Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина (филиала Национального драматического театра России) Дмитрий Месхиев подчеркнул, что Ассоциация будет создаваться не как общественная организация, в этом существенное отличие, к примеру, от кабинета национальных театров СТД РФ. И это важно для расширения возможностей поддержки национальных театров, в том числе и финансовой. Конкретную юридическую форму Ассоциации еще предстоит определить.

Главный режиссер Татарского академического театра имени Галиасгара Камала Фарид Бикчантаев отметил, что всю деятельность, связанную с национальными темами в России, надо вести очень тонко и деликатно. И что Ассоциация обязательно должна заниматься образовательной деятельностью, что следует очень подробно и тщательно прописать в документах. Среди будущих задач Ассоциации - проведение программ в области профессионального образования, подготовка кадров, и речь тут не только об актерско-режиссерских студиях, но и об обучении специалистов других театральных профессий.

Не всегда местных республиканских ресурсов хватает, чтобы обеспечить развитие национальных театров. В Республике Карелия, оказывается, нет ни одного преподавателя сценической речи на финском языке, как впрочем, и на карельском. Художественный руководитель - директор Чеченского государственного драматического театра имени Ханпаши Нурадилова Хава Ахмадова рассказала, что как раз сейчас не может найти художника по свету. Художественный руководитель Национального музыкально-драматического театра Республики Коми Светлана Горчакова отметила, что не хватает не только постановочных кадров, художников-постановщиков и даже художников-технологов, но и практически нет театральных критиков, разбирающихся в тонкостях национальных традиций. Театр не получает профессионального отклика. Что не так уж и удивительно. Присутствовавшая на конференции профессор ГИТИСА Анна Степанова заметила, что некогда обширный курс истории национальных театров сейчас значительно сокращен.

На конференции бегло, но вспомнили советский период, работа с национальными театрами с разной степенью активности в разные периоды тогда велась, но была частью общей идеологии, была политизирована. Сегодня же речь идет об объединении, деятельность которого будет направлена именно в профессиональное русло.

Впрочем, Валерий Фокин все же отметил, что театр имеет особую силу как способ национальной самоидентификации, сохранения национального языка и традиций. И в национальных республиках значение этой силы существеннее, чем в русскоязычных регионах. В условиях, когда национальное кино создается, но существует в отдельной нише, а национальная литература есть, но широко не переводится, эти функции берет на себя театр.

Вспомнили давно забытую и очень недолгую историю Кремлевского театра, строившего свой репертуар на достижениях республиканских театров. И реконструкцию Театра Корша, проведенную под реализацию концепции Театра Наций, что в итоге отразилось только в названии. И даже одобренный в 1924 году Центральным исполнительным комитетом проект по превращению Москвы в столицу многонационального государства, предусматривающий строительство выставочных и музыкальных залов, "театра-этнопарка, где каждый год шла бы ротация профессиональных и любительских коллективов".

Век спустя идею создания в Москве площадки национальных театров все же намерены на новом уровне и в новой художественной стратегии реализовать. В 2024 году Александринский театр рассчитывает завершить строительство сцены в Коломенском. В декабре 2020 года Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проектно-сметную документацию на строительство в Москве филиала Александринского театра. Сейчас сцена входит в состав объектов культуры, по которым есть распоряжение продолжать строительство (другая часть объектов вследствие новых экономических обстоятельств, вызванных пандемией, оказалась заморожена).

"Это должна быть не просто театральная площадка, филиал Александринского театра в Москве - это нас не интересует. Интересует именно создание Дома национальных театров России", - заявил Валерий Фокин. Здесь планируются проводить гастроли, фестивали, создавать спектакли, в том числе в копродукции с национальными сценами мира, проводить творческие лаборатории.

Завершения строительства сцены в Коломенском для начала практической деятельности ждать не собираются. К примеру, Александринский театр сможет реализовать часть программ на своей базе в Санкт-Петербурге, проводить на Новой сцене стажировки для специалистов театральных профессий.

Практических задач, действительно, много. Что касается теоретических, то вот их с поистине эпическим размахом описал художественный руководитель Саха академического театра им. П.И. Ойунского, основатель театра якутского эпоса Олонхо Андрей Борисов: "Нас ждет очень большая и сложная работа. Наступило время, когда нам надо понять, что же это такое - национальный театр в такой многонациональной стране как Россия".