Нетаньяху прокомментировал гибель 38 человек на празднике в Израиле

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал "тяжелой катастрофой" гибель людей на севере Израиля. "Я стремлюсь увеличить спасательные силы, действующие в этом районе", - заявил политик. Его слова приводит РИА Новости.

Напомним, во время праздника Лаг ба-Омер в районе горы Мерон обрушилась трибуна. От полученных травм на месте происшествия скончались 38 человек. Но это не окончательные цифры, уверены в местном минздраве.

"Шесть человек в критическом состоянии доставлены в больницы. Восемнадцать человек тяжело ранены, 2 человека раненых в средней степени тяжести", - говорится в сообщении скорой помощи.

Во время праздника Лаг да-Омер принято жечь костры. Самая большая церемония проводится на горе Мерон, где собираются десятки тысяч верующих.