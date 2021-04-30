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30.04.2021 04:02
Рубрика: В мире

Нетаньяху прокомментировал гибель 38 человек на празднике в Израиле

Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал "тяжелой катастрофой" гибель людей на севере Израиля. "Я стремлюсь увеличить спасательные силы, действующие в этом районе", - заявил политик. Его слова приводит РИА Новости.

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Напомним, во время праздника Лаг ба-Омер в районе горы Мерон обрушилась трибуна. От полученных травм на месте происшествия скончались 38 человек. Но это не окончательные цифры, уверены в местном минздраве.

"Шесть человек в критическом состоянии доставлены в больницы. Восемнадцать человек тяжело ранены, 2 человека раненых в средней степени тяжести", - говорится в сообщении скорой помощи.

Во время праздника Лаг да-Омер принято жечь костры. Самая большая церемония проводится на горе Мерон, где собираются десятки тысяч верующих.

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