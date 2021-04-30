Указ губернатора Нижегородской области от 29 апреля 2021 года № 59 "О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27"

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. Подпункт "в" пункта 3.1 после слов "до 50 человек" дополнить словами ", публичных богослужений, других религиозных обрядов и церемоний (включая молитвенные и религиозные собрания), проводимых в общественных местах,".

1.2. Подпункт "б" пункта 5.3 исключить.

1.3. В пункте 5.9:

а) в подпункте "а" слова "на 8 кв. м" заменить словами "на 4 кв. м"; слова ", - втором этапе снятия ограничений и 1 человек на 4 кв. м площади такого помещения - на третьем этапе снятия ограничений" исключить;

б) подпункт "г" изложить в следующей редакции:

"г) посещение бассейна из расчета не более 1 человека на 5 кв.м площади зеркала воды бассейна;";

в) подпункт "е" изложить в следующей редакции:

"е) бани, турецкие бани (хаммамы), сауны, инфракрасные сауны и пр. работают при создании организацией, предоставляющей услуги, условий для соблюдения посетителями дистанции, установленной пунктом 4.3 настоящего Указа, и контроля за ее исполнением;".

1.4. Подпункт "ж" пункта 5.12 исключить.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Г.С.Никитин







