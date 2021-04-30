Номер телефона премьер-министра Британии оказался доступен всем

Номер мобильного телефона Бориса Джонсона, главы правительства Соединенного Королевства, был доступен в интернете всем желающим в течение последних 15 лет. Советник по национальной безопасности Великобритании Питер Рикеттс заявил, что телефонные разговоры Джонсона могут содержать конфиденциальные материалы, например, при общении с главами иностранных государств и что враждебные государства и преступные группировки могли бы получить доступ к телефону главы правительства.

Контактный номер телефона Джонсона был указан внизу пресс-релиза, когда в 2006 году он был теневым министром высшего образования. Этот документ с номером все того же телефона доступен в интернете и поныне. Высокопоставленные чиновники посоветовали главе правительства изменить номер, поскольку есть опасения, что с ним можно связаться напрямую кому не лень. Канцелярия премьер-министра отказалась комментировать отчет, опубликованный на сайте Popbitch, свидетельствующий о том, что номер телефона Джонсона доступен в интернете всем, кто его искал.

Использование Джонсоном своего мобильного телефона оказалось в центре внимания после утечки сообщений об обмене текстовыми сообщениями с предпринимателем Джеймсом Дайсоном и с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом.

"Я думаю, что в интересах самого премьер-министра быть гораздо более защищенным, чем сейчас", - сказал Питер Риккетс.

Глава государственной службы Саймон Кейс предложил премьер-министру изменить номер телефона, поскольку он слишком широко известен. Предпринятые в минувший четверг вечером попытки позвонить по этому номеру были встречены автоматическим сообщением, что телефон Бориса Джонсона выключен, и любезным предложением "попробуйте позже или отправьте текст".