Власть
30.04.2021 12:33
Текст: Юрий Когалов

Новый посол РФ в Беларуси вручил верительные грамоты главе МИД республики

Фото: Посольство Российской Федерации в Республике Беларусь Фото: Посольство Российской Федерации в Республике Беларусь
Посольство Российской Федерации в Республике Беларусь

Новый посол РФ в Минске Евгений Лукьянов вручил в пятницу, 30 апреля, копии верительных грамот главе МИД Беларуси Владимиру Макею. Об этом проинформировали в российской дипмиссии.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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"30 апреля состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Беларусь Евгения Лукьянова с министром иностранных дел Республики Беларусь Владимиром Макеем по случаю вручения копий верительных грамот", - отмечается в сообщении на сайте посольства.

Глава МИД поздравил российского посла с началом дипломатической миссии и выразил надежду на его активную работу в целях дальнейшего укрепления всесторонних отношений между Минском и Москвой.

Дипломаты воспользовались возможностью, чтобы обсудить актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества, а также взаимодействия в рамках интеграционных объединений.

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