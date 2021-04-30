Новый посол РФ в Беларуси вручил верительные грамоты главе МИД республики

Новый посол РФ в Минске Евгений Лукьянов вручил в пятницу, 30 апреля, копии верительных грамот главе МИД Беларуси Владимиру Макею. Об этом проинформировали в российской дипмиссии.

"30 апреля состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Беларусь Евгения Лукьянова с министром иностранных дел Республики Беларусь Владимиром Макеем по случаю вручения копий верительных грамот", - отмечается в сообщении на сайте посольства.

Глава МИД поздравил российского посла с началом дипломатической миссии и выразил надежду на его активную работу в целях дальнейшего укрепления всесторонних отношений между Минском и Москвой.

Дипломаты воспользовались возможностью, чтобы обсудить актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества, а также взаимодействия в рамках интеграционных объединений.