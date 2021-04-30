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Рубрика: Происшествия

Одному из активных участников "Таганской ОПГ" дали 14 лет колонии

Текст: Наталья Козлова
Один из активных участников "Таганской ОПГ" проведёт в колонии строгого режима только 14 лет, поскольку он пошёл на сделку со следствием.

Зовут осуждённого Юрий Малиновский. Следственный комитет предъявил ему обвинение по десяти самым тяжким уголовным статьям, начиная с бандитизма и убийств и кончая незаконным приобретением и продажей оружия и наркотиков.

Фото: Ксения Семеновская/ТАСС
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Для такого обвинения - срок не большой, потому что Юрий Малиновский заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

В Следственном комитете рассказали следующее. В 1991 году Игорь Жирноклеев вместе с Александром Грабером, скончавшимся в 1994 году, и Игорем Шиловым, умершим в 1999 году, создали ОПГ "Таганские". Профиль этой банды - нападения на граждан, захват организаций и совершение убийств. Потом, с конца 2002-го - начала 2003 года, Жирноклеевым уже совместно с Григорием Рабиновичем на базе этой банды было создано преступное сообщество для совершения таких же преступлений. Так Юрий Малиновский входил именно в это, отпочковавшееся преступное сообщество.

В суде были доказаны несколько преступлений Малиновского. Сначала из-за конфликта внутри банды он принял участие в организации убийства ее члена Сергея Скорнякова. Потом из мести за ликвидацию своего "товарища" по ОПГ Малиновский принял участие в убийстве члена другой банды Владимира Рощина. Ещё Малиновский причастен к похищению и убийству бизнесмена из Ярославской области Алексея Покровского.

Он же принял участи в убийстве директора ОАО "Роспищепром" Валерия Журавлева, который пытался предотвратить хищение прав собственности на свое здание в 1-м Тверском-Ямском переулке в Москве. Тут суть в следующем: Журавлев планировал обратиться в правоохранительные органы и рассказать, что намерены сделать бандиты с его имуществом в центре столицы. Но главари банды про это узнали и решили убить бизнесмена. Для этого собрали семь членов ОПГ "Таганские", включая и Малиновского, и те совершили убийство.

По этой же схеме был убит и юрист ЗАО "Универмаг Москва" Андрей Бралюк. Он пытался вернуть в собственность здание универмага, которое отобрали члены "Таганской ОПГ".

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Малиновский во всех этих преступлениях занимался скрытым наблюдением за жертвами, определял места совершения их убийств, давал подельникам наводку, в том числе координировал работу киллера, подготавливал его пути отхода после совершения преступления. Для организационной работы Малиновский привлек семь человек, часть из которых сыщики установили, и против них идёт следствие.

Кроме 14 лет строгого режима Малиновскому суд назначил ещё и штраф в 1,5 миллиона рублей. Против других участников банды расследование уголовного дела продолжается.

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