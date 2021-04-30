Пасха 2021: когда святить яйца, куличи и зачем? Что делать нельзя

Когда святить к Пасхе яйца, куличи, творожные пасхи, а также колбасу с бужениной и прочую непостную снедь? Что значит освящение пасхальных яиц, куличей, творожной пасхи? Чего нельзя делать при освящении яиц, куличей, творожной пасхи? Ответы на эти вопросы постараемся разобрать подробно.

1. Когда святить к Пасхе яйца, куличи, творожные пасхи, а также колбасу с бужениной и прочую непостную снедь?

Освящают, или, как говорят в народе, светят пасхальную праздничную еду в Великую субботу, субботу Страстной недели, сразу после литургии, то есть с 11-12 часов утра и до 20-21 часа вечера. Освящают пасхальную снедь не в самом храме, а на улице. В 2021 году, когда пандемия коронавируса еще не закончилась, освящение крашеных яиц, куличей и творожной пасхи на улице - обязательная рекомендация для всех храмов. Освящение происходит таким образом, что разложенную на специальных столах еду священник окропляет святой водой, исполняя при этом главное пасхальное песнопение (тропарь): "Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробах живот даровав". Песнопение периодически прерывается восклицанием "Христос воскресе!". Верующие в ответ должны креститься и подтверждать: "Воистину воскресе!". Для неуспевших освятить еду в Великую субботу в некоторых храмах ее освящают после ночной пасхальной службы. Именно так и происходило освящение пищи раньше: непостную пищу освящали после ночного праздничного богослужения, с тем чтобы потом всей общиной разговеться - то есть впервые после 49-дневного Великого поста приступить к непостной пище.

2. Что значит освящение пасхальных яиц, куличей, творожной пасхи?

Это только принято говорить, что пасхальные продукты освящаются, или их святят. На самом деле, речь идет о благословении пищи: ни яйца, ни куличи с творожной пасхой, ни буженина с колбасой и вином не становятся освященными, и уж тем более священными. Освящение - это благочестивая традиция, а вовсе не Таинство Церкви. Гораздо важнее молитва в храме, или, если нет такой возможности из-за пандемии, молитва во время богослужения онлайн, которое сейчас можно посмотреть в интернете или по ТВ. Если по каким-то причинам вам не удалось освятить еду, не беда, главное, чтобы в сердце была пасхальная радость. Например, в 2020 году во время пандемии, по благословлению патриарха верующим рекомендовали оставаться дома и совершить благословение куличей, пасх, яиц и прочей пасхальной снеди самостоятельно. Для этого надо было трижды пропеть главное песнопение (тропарь) Пасхи "Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, исущим во гробах живот даровав" и со словами "Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь" окропить снедь святой водой.

Кстати, то, что при освящении еда не становится святыней, означает, что скорлупу от крашеных яиц, шкурки от буженины и хвостики от колбасы можно потом выбрасывать в мусорное ведро. В отличие от таких действительно освященных предметов, как кусочки просфоры, огарки свечей и ветхие части пришедших в негодность икон. Вот эти освященные предметы принято уничтожать специальным образом: сжигать в церковной печи или закапывать в чистом месте.

3. Чего нельзя делать при освящении яиц, куличей, творожной пасхи?

Категорически нельзя приходить в храм больным. Нельзя толпиться, даже если вы точно знаете, что у вас есть антитела на коронавирус. Нельзя подвергать ни других верующих, ни священников опасности заражения COVID-19. Святые отцы называли любовь к ближнему фундаментом здания любви к Богу. Поэтому, собираясь в храм, надо помнить об этой любви к ближнему и позаботиться о безопасности - не только своей, но и других верующих, духовенства. А значит, надо выполнять санитарно-эпидемиологические предписания Церкви, которые пока еще никто не отменял.