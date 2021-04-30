Патрушев и Салливан обсудили возможную встречу Путина и Байдена

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев и помощник президента США по нацбезопасности Джейкоб Салливан обсудили состояние и перспективы российско-американских отношений, а также возможность проведения встречи президентов России и США.

Как сообщил корреспонденту "РГ" официальный представитель аппарата Совбеза Евгений Аношин, телефонный разговор прошел по инициативе американской стороны. Перед этим Патрушев и Салливан общались по телефону 19 апреля. Инициатором разговора тогда также выступил Вашингтон.