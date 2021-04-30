Песков назвал срок прекращения падения доходов граждан

Падение доходов граждан уже минимизировано и будет остановлено в течение этого года, рассчитывает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов.

"Аналогичная ситуация сейчас во всем мире", - заметил Песков. Все страны переживают последствия пандемического кризиса и последствия, связанные с негативными изменениями в экономике. И Россия не может быть от них свободной.

Но энергичные меры правительства и руководства страны позволили и позволяют минимизировать негативные последствия кризиса, хотя и не могут полностью от них избавить, заметил пресс-секретарь президента.

"Но работа ведется. Падение минимизировано", - констатировал Песков. "Во многих странах ситуация хуже, и мы рассчитываем, что в течение этого года подобное падение удастся остановить", - заключил он.