В Кремле заявили об отсутствии предложений по встрече Путина и Зеленского

В Кремле по-прежнему нет никакой конкретики по встрече президентов России и Украины. Никаких официальных предложений, в том числе и по возможному месту встречи, например, в Ватикане, не поступало. Об этом сообщил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Я, к сожалению, не могу поделиться никакой конкретикой на этот счет опять же", - ответил Песков. На вопрос, есть ли возражения насчет такой площадки, как Ватикан, он пояснил, что конкретные предложения должны быть переданы и озвучены "в рабочем хотя бы или официальном порядке".

"Пока нет ничего: ни по повестке, ни по чему", - констатировал пресс-секретарь президента России.

"Возможно, действительно президент Зеленский принимает самоличные решения, быстро их формулирует. Но у нас есть определенные процедуры и процесс формирования позиций по основным вопросам и в одночасье этот процесс пройти очень сложно", - объяснил Песков. "Принято, что заранее обмениваются идеями и потом уже после формулирования позиций уже собираются и ведут переговоры", - добавил он.

"Мы все-таки ждем, когда какие-то конкретные предложения поступят", - подчеркнул пресс-секретарь президента. На уточняющий вопрос, идет ли речь о линии главы офиса президента Украины Андрея Ермака - замглавы кремлевской администрации Дмитрия Козака, он сказал: "Ну конечно". "Мы же помним слова Зеленского, что даст своему офису поручение связаться с президентом России. Эта связь осуществляется по каналу Ермак-Козак", - заключил Песков.