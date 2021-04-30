Посольство России: США в руке дружбы держат санкции

Посольство России в Сараево с интересом ознакомилось с заявлениями специального представителя госдепартамента США по Балканам Мэтью Палмера и посла США в Боснии и Герцеговине Эрика Нельсона и опубликовало по этому поводу официальный комментарий.

"Как считает господин Мэтью Палмер - и, ясно, что не только он один - во всех бедах Боснии и Герцеговины виновата Россия, - указывается в сообщении российской дипломатической миссии. - На подобные умозаключения можем ответить словами Сергея Лаврова: "Хорошо еще, что эрцгерцога Фердинанда мы пока не убили".

Наши дипломаты нашли весьма занимательной констатацию господина Палмера о том, что США поддерживают создание "великой Боснии и Герцеговины". "Видели и оговорку, - отметили они. - Однако в балканских условиях оговорки обычно не замечают. Когда здесь говорят о чем-то великом, то подразумевают именно передел границ. Наглядный пример - попытки создать великую Албанию. Не станет ли аллегория господина Палмера сигналом для бошняков, проживающих в Сербии, Черногории, крае Косово, Северной Македонии, Хорватии, Словении, к созданию "великой Боснии и Герцеговины"? Ведь слово сказано...".

По оценкам российского посольства, не менее интересны и заявления господина Нельсона. "Помнится, совсем недавно он говорил о "кулаке" России, в то время как Америка протягивает руку дружбы, - подчеркивается в сообщении. - Сейчас коллега провозглашает оригинальный Дейтон "ретроградным" (интересно, как бы отреагировал "творец оригинального Дейтона" Ричард Холбрук) и тут же заявляет: санкции на столе! За что? За нарушение Дейтона (оригинального или модифицированного?) и за "коррупцию"! Получается, что в кулаке - упс! - руке дружбы все-таки держат санкции. На всякий случай. Точно по известному американскому выражению: "Добрым словом и кольтом можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом".