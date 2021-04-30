Представители каких профессий будут работать в майские праздники

Новости

Вертолет Ingenuity не смог осуществить четвертый полет на Марсе 03:33
Американцы рассказали об отношении к вакцинации 03:03
В США задержаны похитители двух французских бульдогов Леди Гага 02:57
Десятки людей пострадали во время праздника в Израиле 02:45
В Колумбии выросло число летальных исходов из-за COVID-19 01:58
Власти Нью-Йорка полностью снимут коронавирусные ограничения к 1 июля 01:49
Сенат США утвердил кандидатуру Нельсона на пост директора НАСА 01:11
Нуланд утверждена на пост замгоссекретаря США по политическим делам 00:49
Главный редактор "Дождя" объявил об увольнении журналиста Лобкова 00:01
Словакия опубликовала текст соглашения с РФ о закупке "Спутника V" 29.04.2021
Мурашко констатировал рост у населения устойчивости к антибиотикам 29.04.2021
"Барселона" проиграла "Гранаде" и упустила шанс выйти в лидеры Ла Лиги 29.04.2021
В Петербурге продлили ограничения из-за COVID-19 29.04.2021
Ученый Виктор Кудрявцев скончался в возрасте 77 лет 29.04.2021
Двое нападавших убиты при ограблении ювелирного магазина в Италии 29.04.2021
Чижов: ЕС не удастся повлиять на SWIFT для отключения России от системы 29.04.2021
В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом в армии 29.04.2021
Попова: Россия запросила индийский штамм коронавируса 29.04.2021
Музей Киля напомнил о временах "холодной войны" 29.04.2021
В НАТО подтвердили начало вывода сил из Афганистана 29.04.2021
В новом тизере продолжения "Декстера" показали главного героя 29.04.2021
Минюст поддержал предложение о праздновании Дня судебного эксперта 29.04.2021
Песков: Путин не обсуждал с французским бизнесом снятие ограничений 29.04.2021
Найшуллер, Моргенштерн, Дорн и Хаски сделали хоррор-альманах 29.04.2021
Эксперт пояснил, почему новые штаммы COVID-19 распространяются быстрее 29.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Какие спортивные трансляции смотреть с 30 апреля по 3 мая на ТВ
Какие спортивные трансляции смотреть с 30 апреля по 3 мая на ТВ
Как изменятся правила воинского учета
Как изменятся правила воинского учета
30.04.2021 03:00
Рубрика: Экономика

Представители каких профессий будут работать в майские праздники

Текст: Алексей Дуэль
Работать во время длинных праздников - с 1 по 10 мая - будет почти половина представителей рабочих профессий. Опрос, проведенный сервисом "VK Работа", показал, что 48% респондентов, занятых на этих позициях, планируют трудиться в этот период.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

"Чаще всего на рабочих местах можно будет встретить бариста, барменов, водителей, продавцов-консультантов, кассиров, коммунальщиков", - сообщили исследователи.

Фото: РИА Новости
Выжутович: Россияне стали меньше бояться потерять работу

По их данным, большинство работников предпочли трудиться в первые праздничные дни. В День Победы на рабочем месте можно будет встретить лишь 15% "синих воротничков".

Возможность получить двойную оплату за работу в праздничный день привлекла 20% опрошенных, сообщивших о планах трудиться, пока вся страна будет отдыхать. Еще 13% хотят так принести пользу обществу. Большинство - 44% - просто следуют своему рабочими графику. Остальные затруднились с конкретным ответом.

Из тех, кто собирается в праздники отдыхать, 48% собираются поехать на дачу и ровно столько же - остаться дома. Другие варианты проведения досуга, в том числе путешествия, выбрали 4% опрошенных.

Экономика Работа

Главное сегодня

Песков назвал "шизофреничной" позицию Чехии и Болгарии
ОДКБ: Конфликт на границе должен быть решен миром
Путин ответил на спекуляции вокруг "Северного потока-2" словами Салтыкова-Щедрина
В Госдуме назвали несостоятельными призывы отключить РФ от SWIFT
РФПИ готов судиться с бразильским регулятором из-за клеветы на "Спутник V"
В России упростили использование маткапитала
Минтруд разъяснил особенности оплаты труда в нерабочие дни с 4 по 7 мая