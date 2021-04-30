Представители каких профессий будут работать в майские праздники

Работать во время длинных праздников - с 1 по 10 мая - будет почти половина представителей рабочих профессий. Опрос, проведенный сервисом "VK Работа", показал, что 48% респондентов, занятых на этих позициях, планируют трудиться в этот период.

"Чаще всего на рабочих местах можно будет встретить бариста, барменов, водителей, продавцов-консультантов, кассиров, коммунальщиков", - сообщили исследователи.

По их данным, большинство работников предпочли трудиться в первые праздничные дни. В День Победы на рабочем месте можно будет встретить лишь 15% "синих воротничков".

Возможность получить двойную оплату за работу в праздничный день привлекла 20% опрошенных, сообщивших о планах трудиться, пока вся страна будет отдыхать. Еще 13% хотят так принести пользу обществу. Большинство - 44% - просто следуют своему рабочими графику. Остальные затруднились с конкретным ответом.

Из тех, кто собирается в праздники отдыхать, 48% собираются поехать на дачу и ровно столько же - остаться дома. Другие варианты проведения досуга, в том числе путешествия, выбрали 4% опрошенных.