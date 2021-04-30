Президент подписал закон, способствующий развитию trade-in бытовой техники

Владимир Путин подписал закон, способствующий развитию trade-in бытовой техники. Суть нового документа в том, что он устанавливает новый порядок исчисления НДС - не с полной стоимости, а только с перепродажной стоимости. Раньше так было лишь при продаже подержанных автомобилей, уже выкупленных у граждан: НДС исчислялся с разницы между ценой продажи и цены, по которой автомобиль был выкуплен ранее у физического лица. Новый закон распространяет этот порядок на продажу подержанной бытовой и электронной техники, перечень которой будет утвержден правительством.

"При trade-in брать НДС с перепродажной стоимости - это в экономической логике. Мы приветствуем и поддерживаем это решение", - говорит директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК Антон Гуськов.

Реализация закона позволит установить справедливую налоговую нагрузку на компании, реализующие электронную или бытовую технику, приобретенную у граждан без НДС, а также создать условия для увеличения легального рынка ее продаж, пояснял РИА Новости первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы Леонид Симановский.