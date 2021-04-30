Прирост случаев COVID-19 в Индии за сутки установил новый рекорд

Суточный прирост выявленных заражений коронавирусной инфекцией в Индии составил 386 452, это максимальные показатели с начала пандемии, сообщает минздрав страны.

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. В стране зарегистрировано почти 19 миллионов заболевших, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 208 тысячи человек, пишет РИА Новости.

С февраля в Индии растет заболеваемость. Больше всего заражений среди населения штата Махараштра. За минувшие сутки здесь подтверждено более 66,1 тысячи заболевших. Следом за Махараштрой наибольшее число новых случаев заболевания выявлено в штатах Керала (38 607), Уттар Прадеш (35 104), Карнатака (35 024) и Дели (24 235).

При этом минздрав отметил, что прививку от коронавируса в Индии получили более 152 миллионов человек, только за последние сутки число вакцинированных выросло на 2,2 миллиона.