Новости

В детской поликлинике Петербурга избили педиатра 15:52
"Ак Барс" продлил контракт с главным тренером Квартальновым 15:48
В Варшаве назвали непреднамеренным нарушение границ Беларуси польскими ВВС 15:44
Госэкспертиза одобрила документацию по строительству трассы Москва-Казань 15:39
Число погибших из-за конфликта на границе граждан Киргизии растет 15:38
Под Курском спиртзавод оштрафуют за сброс отходов 15:25
Трутнев назвал размер бюджетных инвестиций в курорты Северного Кавказа 15:24
Первый лжесвидетель по делу Ефремова получил год исправительных работ 15:18
Киев перестал пускать людей через КПП "Станица Луганская" 15:14
Собянин открыл сезон фонтанов в Москве 15:13
У жителя Петербурга в руках взорвался телефон 15:06
Названы регионы с самыми высокими новостройками 14:58
Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме во время праздников 14:56
Студия Marvel зазывает россиян на шашлыки в майские праздники 14:55
Еврокомиссия обвинила Apple в новом нарушении антимонопольных норм ЕС 14:54
Движение "Штабы Навального" включено в перечень экстремистских организаций 14:50
Водителей предупредили о гигантских пробках в Москве и Подмосковье 14:39
Беларусь сообщила о нарушении воздушных границ со стороны Польши 14:30
Вдова Кирка Дугласа, актриса Энн Дуглас умерла в 102 года 14:28
Посольство России: США в руке дружбы держат санкции 14:28
В Кремле приветствуют прекращение огня между Киргизией и Таджикистаном 14:22
Все регионы прислушались к рекомендации ввести каникулы с 1 по 10 мая 14:14
Диетолог рассказала о правилах приема пищи после Великого поста 14:11
Гособвинение запросило наказание для свидетелей по делу Ефремова 14:08
Страны ЕАЭС договорились о сотрудничестве в космической сфере 14:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
30 апреля 2021 г.

Указ губернатора Псковской области от 30 апреля 2021 года № 55-УГ "О внесении изменений в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и пункт 1 указа Губернатора области от 13 апреля 2020 г. № 49-УГ "О перечне органов исполнительной власти Псковской области, должностные лица которых уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьями 6 и 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", частью 6.4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, статьями 6 и 12 Закона области от 04 мая 2008 г. № 762-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", предписанием исполняющей обязанности Главного государственного санитарного врача по Псковской области Припутенко Е.В. от 28 апреля 2021 г. № 1376, на основании распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р "О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области" постановляю:

1. Внести в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) преамбулу после слов "от 15 января 2021 г. № 153" дополнить словами ", от 28 апреля 2021 г. № 1376";

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Ввести на территории Псковской области ограничительные мероприятия (карантин) по 31 мая 2021 г.";

3) в пункте 2:

а) подпункт "в" подпункта 23 признать утратившим силу;

б) подпункт 31 признать утратившим силу;

в) подпункт "а" подпункта 32 признать утратившим силу;

4) подпункт 2 пункта 17 признать утратившим силу.

2. Внести в пункт 1 указа Губернатора области от 13 апреля 2020 г. № 49-УГ "О перечне органов исполнительной власти Псковской области, должностные лица которых уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" следующие изменения:

1) в подпункте "а" подпункта 3 слова "подпунктов 20, 29, подпункта 31 (в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере, относящейся к компетенции Комитета по спорту Псковской области), подпункта 32" заменить словами "подпунктов 20, 29, 32";

2) в подпункте "б" подпункта 5 слова ", подпунктом 31 (в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере, относящейся к компетенции Комитета по культуре Псковской области)" исключить;

3) в подпункте "в" подпункта 6 слова "подпунктах 23, 31" заменить словами "подпункте 23".

3. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

4. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области М.Ведерников



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией