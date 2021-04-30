Путин назвал 9 мая самым главным праздником

Президент направил телеграмму ветеранам Великой Отечественной войны и посетителям портала правительства Москвы mos.ru. Ее текст опубликован на сайте Кремля.

"Пройдут годы, минуют десятилетия, но в нашей стране 9 Мая останется самым главным, святым праздником. В каждом доме, в каждой российской семье всегда будут искренне гордиться подвигом героев Великой Отечественной, которые спасли мир от нацизма, подарили жизнь грядущим поколениям", - подчеркнул Владимир Путин.

Президент назвал важной и востребованной инициативой уникальный проект, миссия которого - сбережение памяти о ратных страницах нашей истории. "Собранные в архиве воспоминания ветеранов, их рассказы о драматических событиях самой жестокой войны XX столетия, редкие фотографии и документы имеют исключительную историческую, нравственную, человеческую ценность", - подчеркнул он. Это свидетельство беспримерного мужества бойцов и командиров Красной Армии, их беззаветной любви к Родине, несгибаемой воли и величия духа.

Публикация архива "Слово солдата Победы" станет одним из ключевых, ярких мероприятий в рамках празднования 80-летия Битвы за Москву, уверен Путин. Такие проекты очень нужны, они служат преемственности традиций патриотизма и личной ответственности за судьбу Отечества, воспитанию молодежи, считает он.