Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию в Каспийском регионе

Вопросы обеспечения безопасности и интересов России в Каспийском регионе предложил обсудить на совещании с постоянными членами Совбеза РФ президент. Есть планы расширения крупных проектов в области энергетики, заявил Владимир Путин, открывая встречу. Он также надеется, что иранская ядерная сделка будет восстановлена в прежних рамках.

Каспийский регион очень важен для России. Это касается и вопросов экономической деятельности, и взаимодействия с ближайшими партнерами и союзниками, отметил Путин. "И конечно, это касается вопросов обеспечения безопасности, интересов России в Каспийском регионе в целом", - добавил он.

Президент напомнил про большие проекты в области энергетики. "Есть планы не только довести до конца имеющиеся проекты, но и - вот мне представители наших крупных компаний докладывают об этом, правительство - есть и планы расширения нашей экономической деятельности, расширения деятельности наших экономических операторов", - сообщил он.

Один из соседей России в рамках каспийской "пятерки" - Иран. "Сейчас очень много вопросов решается по иранской ядерной программе", - продолжил президент. Он надеется, что "все, что связано с СВПД, будет восстановлено в прежних рамках и мы сможем, в том числе и в Каспийском регионе, выстраивать полноценные отношения со всеми участниками этого каспийского клуба, реализовывать в полном объеме все планы, которые мы для себя имеем в виду".

"В общем, поговорим по всему комплексу вопросов, связанных с обеспечением интересов России в Каспийском регионе", - предложил Путин. Дальше совещание продолжилось в закрытом режиме. В нем приняли участие председатель Совфеда Валентина Матвиенко, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.