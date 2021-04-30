Путин подписал закон о едином реестре социально ориентированных НКО

Теперь в России будет один реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, а не два, как было раньше. Президент подписал соответствующие поправки в Налоговый кодекс.

Это позволит повысить эффективность их господдержки и налогового стимулирования. Объединение носит технический характер.

Ранее было два реестра: социально ориентированных НКО - получателей грантов и субсидий президента, и наиболее пострадавших в связи с пандемией.

Критерии, по которым НКО можно будет включить в единый реестр, определит правительство.