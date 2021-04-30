Путин подписал закон об отмене "дня тишины" перед многодневным голосованием

Уже в этом году Единый день голосования может пройти без запрета на предвыборную агитацию накануне открытия избирательных участков. Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий "день тишины" перед многодневным голосованием.

Поправки вносятся в законы об основных гарантиях избирательных прав граждан и о выборах депутатов Госдумы. Суть изменений в следующем: если организующая выборы комиссия решит провести их в многодневном формате (два или три дня), то запрет на агитацию вступает в силу не накануне открытия участков, а в ноль часов по местному времени первого дня голосования.

За такое законодательное решение выступал Центризбирком. Глава комиссии Элла Памфилова считает, что "день тишины" - излишнее ограничение при многодневном голосовании, оно ведет лишь к неоправданному сокращению агитационного периода. Она также заявила, что в этом году выборы с высокой долей вероятности будут многодневными, поскольку это удобный формат, особенно в условиях коронавирусных ограничений. Окончательное решение ЦИК примет в июне, после того, как президент своим указом назначит выборы депутатов Госдумы.

Согласно действующим с этого года нормам законодательства, если Центризбирком объявит федеральные выборы многодневными, такими же они будут на региональном и муниципальным уровне. В следующем году общероссийских кампаний не планируется, регионы будут сами принимать решение о длительности выборов на своей территории. Если избирком субъекта Федерации постановит провести их в один день, то суббота перед голосованием будет "днем тишины".

-