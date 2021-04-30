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30.04.2021 23:09
Рубрика: Власть

Путин запретил чиновникам второе гражданство

Текст: Татьяна Замахина
Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, которыми вводится запрет для чиновников иметь иностранное гражданство и вид на жительство за рубежом. Законы вступят в силу с 1 июля 2021 года.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Инициативы, внесенные в Госдуму главой государства, направлены на развитие новых норм Конституции.

Фото: iStock
Госдума запретила чиновникам двойное гражданство

Согласно основному из подписанных документов, лица, имеющие иностранное гражданство или право на проживание на территории другой страны, не могут быть приняты на госслужбу, стать военными или дипломатами, работать в таможенных и других госорганах.

Госслужащие будут обязаны сообщать о прекращении гражданства РФ и приобретении иного документа, подтверждающего право на проживание за рубежом. Чиновники, которые за полгода после вступления в силу требований об отсутствии иностранного гражданства не предоставят этому подтверждение, будут уволены.

Второй подписанный закон, устанавливает аналогичные требования для работников на должностях, для замещения которых требуется оформление допуска к гостайне.

Власть Право Гражданское право Президент Законопроекты и комментарии

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