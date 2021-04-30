Путин запретил чиновникам второе гражданство

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, которыми вводится запрет для чиновников иметь иностранное гражданство и вид на жительство за рубежом. Законы вступят в силу с 1 июля 2021 года.

Инициативы, внесенные в Госдуму главой государства, направлены на развитие новых норм Конституции.

Согласно основному из подписанных документов, лица, имеющие иностранное гражданство или право на проживание на территории другой страны, не могут быть приняты на госслужбу, стать военными или дипломатами, работать в таможенных и других госорганах.

Госслужащие будут обязаны сообщать о прекращении гражданства РФ и приобретении иного документа, подтверждающего право на проживание за рубежом. Чиновники, которые за полгода после вступления в силу требований об отсутствии иностранного гражданства не предоставят этому подтверждение, будут уволены.

Второй подписанный закон, устанавливает аналогичные требования для работников на должностях, для замещения которых требуется оформление допуска к гостайне.