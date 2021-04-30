Автомобильное движение на части Садовнической набережной закроют на месяц

На участке Садовнической набережной от Нижней Краснохолмской улицы до Комиссариатского моста будет полностью перекрыто автомобильное движение с 23:00 30 апреля до 06:00 30 мая. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства.

В рамках комплексного благоустройства Садовнической набережной пройдет капитальный ремонт проезжей части с понижением высотных отметок. За месяц специалисты демонтируют асфальтобетонное покрытие, разберут существующее и устроят новое цементно-бетонное основание, установят гранитный бортовой камень, уложат двухслойное асфальтобетонное покрытие и нанесут горизонтальную дорожную разметку.

Обеспечить во время работ безопасное движение автотранспорта и пешеходов без перекрытия невозможно из-за большого количества инженерных коммуникаций в узкой проезжей части Садовнической набережной.

Подъезд к домовладениям будет разрешен исключительно местным жителям и спецтехнике.