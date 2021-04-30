Белый медвежонок-найденыш может остаться в Московском зоопарке

Столичный зоопарк выразил желание оставить себе спасенного в Красноярском крае белого медвежонка. Пока малыш резвится в одном из вольеров зоопарка, сообщила журналистам генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

По ее словам, есть много российских зоопарков, где проживают пожилые белые медведи, Московский зоопарк среди них. Однако судьбу медвежонка определит выбор рабочей комиссии Союза зоопарков и аквариумов (СоЗАР) и межведомственной комиссии Росприроднадзора. "Мы, конечно, тоже будем рады оставить его у нас в вольере, но все будет зависеть от решения рабочей группы. Сейчас мишка проходит 30 дней карантина, но, к счастью, у нас есть свободный вольер, и наши посетители смогут любоваться его активностью. Он прекрасно плавает", - рассказала Акулова.

Напомним, что этот медвежонок на острове Большевик Красноярского края прибился к золотодобытчикам. Те сообщили местным властям о находке и медвежонка перевезли для оказания ему лечебной помощи. Оказалось, что это девочка возрастом 1,3 года. Она весит 56 кг, хотя в этом возрасте должна весить 90 кг. Овощи и фрукты не ест, но очень любит мясо и рыбу. Особенно ей понравился карп. Акулова не исключила, что его могут выпустить к ней в бассейн для развития инстинктов. Также в воспитательных целях в вольер могут подселить пожилую медведицу Симону из зоопитомника.