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30.04.2021 13:46
Рубрика: Общество

Белый медвежонок-найденыш может остаться в Московском зоопарке

Текст: Ирина Огилько

Столичный зоопарк выразил желание оставить себе спасенного в Красноярском крае белого медвежонка. Пока малыш резвится в одном из вольеров зоопарка, сообщила журналистам генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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По ее словам, есть много российских зоопарков, где проживают пожилые белые медведи, Московский зоопарк среди них. Однако судьбу медвежонка определит выбор рабочей комиссии Союза зоопарков и аквариумов (СоЗАР) и межведомственной комиссии Росприроднадзора. "Мы, конечно, тоже будем рады оставить его у нас в вольере, но все будет зависеть от решения рабочей группы. Сейчас мишка проходит 30 дней карантина, но, к счастью, у нас есть свободный вольер, и наши посетители смогут любоваться его активностью. Он прекрасно плавает", - рассказала Акулова.

Напомним, что этот медвежонок на острове Большевик Красноярского края прибился к золотодобытчикам. Те сообщили местным властям о находке и медвежонка перевезли для оказания ему лечебной помощи. Оказалось, что это девочка возрастом 1,3 года. Она весит 56 кг, хотя в этом возрасте должна весить 90 кг. Овощи и фрукты не ест, но очень любит мясо и рыбу. Особенно ей понравился карп. Акулова не исключила, что его могут выпустить к ней в бассейн для развития инстинктов. Также в воспитательных целях в вольер могут подселить пожилую медведицу Симону из зоопитомника.

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