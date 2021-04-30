Мошенники захватили землю завода в Люберцах

Управление СК по Московской области сообщило о расследовании масштабного дела о захвате мошенниками территории завода в Люберцах. Аферисты уходили от уплаты налогов, город недополучил 400 миллионов рублей.

Ни одной фамилии следствие не называет. В 2009 году группа лиц под руководством иностранного гражданина приобрела права собственности на более 40 нежилых зданий, строений и помещений бывшего завода имени Ухтомского в Люберцах. Право собственности на все объекты было оформлено на специально созданные для этого иностранные компании. Мошенники не стали оформлять, как положено по закону, правоотношения с администрацией города на землю под объектами.

"На протяжении 12 лет группа лиц осуществляла через оформленные на подставных лиц российские компании деятельность по сдаче в аренду нежилых помещений. При этом она неоднократно перерегистрировала права собственности на заводские объекты на несколько вновь создаваемых ими иностранных компаний. Все это делалось с целью невозможности дальнейшего взыскания сумм неосновательного обогащения с прежних собственников. Таким образом, группа лиц уклонилась от уплаты в муниципальный бюджет денежных средств за пользование данными земельными участками в сумме более 400 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

На сегодняшнем день следователями проведено 70 обысков в домах и в офисных помещениях в нескольких субъектах РФ. Приняты меры для возмещения ущерба, наложен арест на недвижимое имущество. Следствие продолжается, так как в СК уверены, что это далеко не все эпизоды с участием этих мошенников.