Москва закупила 800 единиц оборудования для малотравматичных операций

В Москве закупили 834 единицы эндоскопического и лапароскопического оборудования различного типа для оснащения специализированных отделений городских больниц и поликлиник по так называемым контрактам жизненного цикла. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы продолжаем программу переоснащения городских медучреждений. В рамках уникальной технологии закупок - контрактов жизненного цикла - мы закупили более 800 единиц оборудования экспертного класса. Применение современной эндоскопической техники в медицине - это принципиально новые возможности как для диагностики, так и для лечения самых различных заболеваний, в том числе онкологических. Такие технологии позволяют проводить самые сложные операции с минимальным риском для пациента. Это не только заметно улучшает результаты хирургического вмешательства, но и сокращает время на выздоровление после операции. Мы делаем все возможное для того, чтобы москвичам были доступны новейшие достижения медицины. Теперь каждый городской стационар без исключения будет располагать эндоскопическим оборудованием, позволяющим оказывать медицинскую помощь на высочайшем уровне", - рассказала она.

Особенностью контрактов жизненного цикла является обеспечение поставщиком бесперебойной работы техники с момента установки и на протяжении всего срока эксплуатации. Как отметила Анастасия Ракова, это позволит не только заменить оборудование, выработавшее свой ресурс, но и значительно расширит возможности для оказания высокотехнологичной медицинской помощи для москвичей.

Одной из основных характеристик приобретаемого лапароскопического оборудования от техники предыдущего поколения является возможность использования 3D-визуализации с разрешением 4K в ходе выполнения операции. Это используется, в частности, при проведении сложнейших высокотехнологичных операций в различных областях хирургии, а также при лечении заболеваний и повреждений. Такие технологии позволяют проводить операцию в трехмерном изображении со значительным увеличением, что позволяет выполнять малотравматичные операции с лучшими результатами.