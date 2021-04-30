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30.04.2021 10:12
Рубрика: Происшествия

Москвича, пытавшегося купить валюту, ограбили на 3 миллиона рублей

Текст: Михаил Фалалеев

Избиением и потерей денег закончилась для жителя столицы попытка обменять рубли на доллары.

Московскую пенсионерку обокрали на 4,5 миллиона рублей

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что мужчина попросил знакомого помочь обменять на американскую валюту 3 миллиона рублей. Тот согласился, но решил приятеля ограбить и привлек для этого сообщников.

Преступники разыграли спектакль в фойе бизнес-центра на Семеновской площади, где находится отделение банка. Деньги обменяли, но получить свою валюту у хозяина не получилось. К ним вдруг подошли трое мужчин и, представившись полицейскими - даже предъявили удостоверение, объявили этого знакомого задержанным. Разумеется, задержанию подлежала и сумка с деньгами.

Но, видимо, артисты были неубедительны, да и удостоверение - поддельное, так что хозяин денег им не поверил. Он попытался вырвать сумку и выбежать из здания. Завязалась драка, которая переместилась на улицу. А там ждал еще один участник действия. Неудачливого покупателя валюты избили, отобрали деньги и уехали на двух машинах.

Сотрудники уголовного розыска двоих грабителей взяли на Земляном Валу, еще троих - в Ясном проезде. Публика оказалась разношерстной - безработные люди в возрасте от 23 лет до 51 года. Кто-то - житель столицы, есть приезжие из регионов и ближнего зарубежья. Все взяты под стражу.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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